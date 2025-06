Che Michelle Hunziker si porti i suoi anni nel migliore dei modi non c’è ombra di dubbio, la conduttrice ha 48 anni e una forma talmente smagliante che potrebbe avere tranquillamente 15 anni in meno. E, con il nuovo look sfoggiato, sembra ancora più giovane, praticamente una ragazza di 20 anni.

Il fatto che la Hunziker abbia un aspetto più che giovanile è una cosa più che nota, spesso lei stessa ha parlato del fatto che la sua età biologica sarebbe molto inferiore rispetto a quella anagrafe e per questo sembrerebbe molto più piccola. Adesso, con i capelli ricci, sembra ancora più una ragazza del solito, la nuova acconciatura della conduttrice di Striscia la Notizia è piaciuta moltissimo.

Michelle Hunziker con i capelli ricci, la foto che piace

Siamo abituati a vederla sempre con i capelli biondi liscissimi, negli ultimi tempi la Hunziker ha optato per un taglio a caschetto che arriva alle spalle, molto bon ton e di tendenza. Questa volta ha deciso di cambiare un po’ il suo aspetto con una acconciatura riccia, cosa che non fa praticamente quasi mai.

Eppure i ricci le donano moltissimo e rendono il suo aspetto ancora più giovanile di quel che sembra. La Hunziker, che è anche già nonna, ha una forma fisica che non ha nulla da invidiare a colleghe molto più giovani di lei. Un corpo tonico, una pelle distesa, luminosa ed elastica e soprattutto energia da vendere. E pare che l’acconciatura mossa le doni davvero molto, in tanti, infatti, si sono complimentati per il nuovo look.

Ma qual è il segreto di bellezza di Michelle Hunziker? Sebbene ci sia lo zampino di madre natura, Michelle non ha mai nascosto di essere una persona molto attenta al suo benessere e alla sua forma fisica. A una sana e completa alimentazione – segue un regime ben preciso, in cui bilancia in modo equilibrato tutti gli alimenti – associa tanto sport. Dal karate allo yoga, la Hunziker pratica diversi tipi di sport e il risultato – del resto si vede.

A parte a una buona dieta e a una costante attività fisica, Michelle Hunziker conduce uno stile di vita molto sano, va a dormire ogni sera alla stessa ora, prestissimo, usa molta protezione per non scottarsi al sole e utilizza anche tante creme anti-age, della linea che lei stessa ha creato, per mantenere la pelle elastica e meno soggetta ai segni dell’invecchiamento del tempo. Ed ecco che la conduttrice non dimostra affatto di avere 48 anni. E’ una super nonna giovane, che ama stare con la famiglia ma anche divertirsi, adora il suo lavoro e praticamente non riesce mai a stare con le mani in mano, un vero e proprio vulcano, una donna vitale e allegra.