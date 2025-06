Oggi, 23 giugno, non è andato in onda l’appuntamento pomeridiano con La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno. La trasmissione, solitamente trasmessa dal lunedì al venerdì alle 14:05, è stata sospesa per un solo giorno a causa di un cambio di palinsesto.

Sospensione temporanea de La volta buona: le motivazioni

La conferma della mancata messa in onda è arrivata direttamente dalla redazione di La volta buona, che ha comunicato tramite i canali social ufficiali: “Buon inizio settimana a tutti! Vi informiamo che, a causa di un cambio di palinsesto, la puntata di oggi di La Volta Buona non andrà in onda. Caterina Balivo vi aspetta domani, in diretta su Rai 1 a partire dalle 14:05!”.

Il cambiamento è stato definito come una necessità organizzativa che non compromette la programmazione futura del programma. Dopo l’interruzione di lunedì 23 giugno, il programma tornerà regolarmente in onda da martedì 24 giugno.

La stagione finale e il successo di Caterina Balivo

Questa settimana segnerà la chiusura della stagione 2025 de La volta buona. La conduttrice aveva già anticipato che l’ultima puntata andrà in onda venerdì 27 giugno. “Ci vediamo in diretta fino al 27 Giugno con La volta buona, sempre su Rai 1”, aveva scritto Caterina Balivo sul suo profilo Instagram, confermando così la data conclusiva.

Nonostante la pausa estiva, la trasmissione tornerà in autunno, anche grazie ai risultati d’ascolto positivi ottenuti in questa edizione. La conferma ufficiale del ritorno arriverà con la presentazione dei palinsesti Rai prevista per il 27 giugno.

Il ritorno in televisione e la carriera di Caterina Balivo

La volta buona rappresenta per Caterina Balivo un progetto fondamentale, segnando il suo rientro in televisione dopo un’assenza di tre anni. Nel 2020 la conduttrice aveva abbandonato il programma di successo Vieni da me per dedicarsi alla famiglia in un momento delicato della sua vita.

In un’intervista a TvTalk, Balivo aveva spiegato: “Ho deciso di mollare perché a me piacciono le sfide. Questa è stata una sfida meravigliosa partita contro corrente, piano piano abbiamo portato la nave in porto, riuscendo anche a fare cose sperimentali con dei giovani”. La sua scelta di lasciare Vieni da me è stata motivata dal desiderio di rispettare sia il pubblico sia le proprie sensazioni personali.

Caterina Balivo è una delle conduttrici più apprezzate e amate dal pubblico italiano, grazie alla sua determinazione e al suo stile comunicativo diretto. La sua carriera, tuttavia, non è stata priva di momenti difficili, come la fine improvvisa del suo impegno con Festa Italiana. In quell’occasione, aveva dichiarato di aver subito “un’ingiustizia”, rivelando come quella decisione fosse stata per lei una vera e propria tragedia personale. Nonostante ciò, ha saputo rialzarsi, trasferendosi a Milano e continuando a costruire una carriera di successo nel mondo dello spettacolo.