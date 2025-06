C’è un posto nel mondo che ti fa sembrare subito in estate in maniera naturale e senza forzature. E si raggiungere facilmente

E’ un’ isola che sembra disegnata da chi sogna il mare blu, il sole, i villaggi banchi sulla costa. Un luogo magico che non ti prosciuga il conto in banca. Non serve spingersi ai tropici o prenotare mesi prima: bastano pochi clic, un traghetto o un volo diretto, e si approda in un paradiso accessibile a tutti.

Chi, nella sua vacanza ideale, mette il mare al primo posto, deve assolutamente recarsi qui, dove non è costretto al compromesso tra divertimento e relax, senza rinunciare a esperienze autentiche come le passeggiate nei borghi e le cene sul lungomare a prezzi ancora onesti. Non è una meta qualunque, ma un concentrato perfetto di Grecia, quella vera, tra rovine antiche e taverne che profumano di origano e pesce appena pescato.

Stiamo parlando di Paros, perla delle Cicladi, spesso offuscata dalla fama della vicina Santorini o dall’energia di Mykonos. Eppure, è proprio qui che molti viaggiatori scoprono il volto più sincero dell’Egeo. Un’isola che sorprende non solo per la sua bellezza, ma per l’equilibrio perfetto tra relax, cultura e divertimento a portata di tasche normali.

Una Grecia da cartolina, tutta da vivere

Paros è molto più di una semplice destinazione balneare: è un insieme di colori che regalano sensazioni e ricordi indimenticabili. Le sue spiagge sono tra le più variegate dell’intero arcipelago: dalle baie di sabbia dorata come Santa Maria, ideali per famiglie e nuotatori, fino alle calette più intime, dove l’acqua è cristallina e il tempo si ferma. Non mancano nemmeno le spiagge battute dal vento, paradiso per surfisti e appassionati di windsurf, come quelle di Pounda e Golden Beach.

Ogni angolo dell’isola conserva un’identità precisa. Parikia, il capoluogo, è un susseguirsi di vicoli lastricati, bouganville e botteghe artigiane. Qui la vita scorre lenta, tra un frappé greco all’ombra di una pergola e una visita alla chiesa di Panagia Ekatontapiliani, una delle più antiche della Grecia. A nord, invece, c’è Naoussa, l’ex villaggio di pescatori diventato oggi un raffinato centro mondano: locale sì, ma senza eccessi. Qui si cena con i piedi nella sabbia, si passeggia tra barchette colorate e si ascolta musica dal vivo sotto le stelle. Ma Paros è anche cultura: le antiche cave di marmo di Marathi raccontano un passato glorioso. Quanto costa davvero una vacanza a Paros? È proprio questo il punto forte di Paros: si può vivere una vacanza da sogno spendendo meno di quanto si immagini.