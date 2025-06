Luglio si apre con una carica di energia che sa tanto di rinascita per alcuni segni zodiacali, ma non tutti avranno la fortuna dalla loro parte. Le stelle sembrano fare una selezione precisa, premiando chi ha seminato bene nei mesi passati e mettendo invece alla prova chi, per distrazione o per sfortuna, ha perso il proprio baricentro emotivo.

Il cielo astrologico di inizio mese regala infatti un mix di novità entusiasmanti e piccoli terremoti interiori. Tra chi incontrerà l’amore della vita e chi si ritroverà a fare i conti con delusioni o scelte difficili. L’oroscopo di luglio non lascia spazio all’indifferenza.

Il Leone sorride, è il suo momento d’oro

Protagonista assoluto di questo assolato inizio luglio è il Leone. Per i nati sotto questo segno il mese si preannuncia come uno dei più fortunati dell’intero 2025. Le opportunità fioccheranno su più fronti, da quello sentimentale a quello professionale. È come se l’universo avesse deciso di ripagarlo con gli interessi di tutte le difficoltà affrontate nei mesi scorsi.

Ma la vera sopresa è sul piano affettivo. Per molti infatti si prospetta un incontro con la persona destinata a diventare la più importante in assoluto e rivoluzionare la vita sentimentale. Non si tratta solo di una simpatia estiva, ma di un legame autentico con tutte le carte in regola per durare.

Ariete e Scorpione, il vento cambia direzione

Alle spalle del Leone, a godere delle simpatie delle stelle in questo periodo sono anche l’Ariete e lo Scorpione. Per l’Ariete si apre un periodo dinamico e pieno di occasioni da cogliere, soprattutto in ambito professionale. Chi ha voglia di cambiare, rinnovarsi, troverà terreno fertile e il supporto cosmico.

Lo Scorpione invece sente finalmente la spinta giusta per uscire dall’ombra e reclamare ciò che gli spetta. Potrebbe trattarsi di una promozione o di un cambiamento radicale, quel che è certo è che è arrivato il momento di osare senza paura.

Dai Gemelli ai Pesci: tempo di riflessione

Più moderata ma comunque positiva la fase per Gemelli e Toro. I primi punteranno nel dialogo e nella socialità le chiavi per sbloccare nuove opportunità. Un invito, forse, a non sottovalutare il potere delle parole. Il Toro, dopo un giugno altalenante, ritrova un minimo di pace interiore. La famiglia, la casa, la routine tornano a essere rifugi sicuri e sereni.

Per altri segni, il cielo di luglio ha toni più pacati, quasi silenziosi. Pesci, Cancro, Acquario e Vergine non vivranno scossoni eclatanti ma saranno spinti a guardarsi dentro. È tempo di fare chiarezza, di comprendere emozioni confuse e ri-orientarsi in una realtà che forse è molto cambiata negli ultimi mesi.

Il segno più in difficoltà è senza dubbio il Sagittario. I nati del segno troveranno una serie di situazioni complesse di fronte a loro, soprattutto in ambito relazionale. Le stelle parlano di un luglio fatto di analisi, di scelte sottili e decisioni che maturano lentamente.

Non è ancora tempo dell’azione, ma della comprensione. Le stelle consigliano di non farsi travolgere dalle emozioni altrui e tornare a scegliere sulla base di ciò che si sente davvero. Anche per il Capricorno si apre una fase poco brillante, soprattutto sul piano sentimentale. L’importante è non agire con impulsività. Cosa non semplice per un segno vivace come il Capricorno.