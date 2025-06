I test della personalità sono dei giochi divertenti per scoprire qualcosa di se, sebbene non abbiano una valenza scientifica, in molti si ritrovano nell’esito del quesito. Quello in questione riguarda la scelta del colore, ogni tonalità rispecchia una particolare personalità, basterà rispondere e leggere cosa dice quella tinta.

In linea generale un colore rispetto a un altro delinea particolari caratteristiche personali, come tendenze, comportamenti e l’indole. Spesso non si è del tutto consapevoli di quelle che sono le proprie peculiarità e per questo leggerle in una risposta di un test come quello in questione, può rivelarsi una piacevole scoperta. Quale colore scegli?

Rosso, giallo o nero, ogni colore svela un tipo di personalità

Ad ogni colore corrisponde un tipo di personalità, che evidenzierà alcune caratteristiche generali che potrebbero accomunarle. Quale colore scegli tra il rosso, il giallo e il nero?

Se hai scelto il colore giallo, vuol dire che sei un persona determinata e “capa tosta”, se hai in testa qualcosa, difficilmente qualcuno potrà distoglierti dal tuo cammino, che sia il raggiungimento di un obiettivo, un acquisto, un viaggio o altro. Hai molta fiducia nel tuo istinto e per questo non accetti di buon grado i consigli, soprattutto quando non sono richiesti, sei una persona forte e sicura, cui è difficile mettere far cambiare idea. Questo è un pregio ma anche un difetto, se portato all’estremo potrebbe spingere molte persone ad allontanarsi, è bene, dunque, dosare questa sicurezza e canalizzarla sempre al meglio.

Se hai scelto il colore rosso vuol dire che sei una persona decisa, con una volontà impetuosa. Sei una persona molto corretta, che porta a termine ogni impegno che prende, anche se può incontrare innumerevoli difficoltà. Hai un animo buono e se c’è da aiutare qualcuno non ti tiri mai indietro, sei una persona empatica che ha una spiccata dote, quella di immedesimarsi in ciò che provano gli altri e questo ti rende sensibile e soprattutto leale. Gli altri si fidano molto di te e si confidano con te, questa grande onestà è senza ombra di dubbio un pregio, ma bisogna prestare attenzione affinché gli altri non se ne approfittino.

Se hai scelto il colore nero vuol dire che sei una persona diffidente, provi a essere aperto e a mostrare un lato di te più empatico, ma in realtà non ti fidi subito di chi è vicino, la paura di una delusione o di una disavventura spesso ti frenano e così crei un muro che può tenere gli altri lontano da te. Si crea così un circolo vizioso per il quale spesso ti senti solo e non compreso, per quanto sia un bene essere attenti, ogni tanto “bisogna tirare i remi in barca” e vivere le emozioni, belle o brutte che siano.