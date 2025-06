I test visivi, sebbene non abbiano alcuna validità scientifica, sono molto utilizzati e sono legati alla psicologia percettiva. Tra questi ci sono quelli in cui bisogna guardare un’immagine che racchiude al suo interno due figure e bisogna capire quale si riconosce subito, la risposta rivelerebbe alcuni aspetti sulla propria personalità molto interessanti.

La risposta, dunque, se si vede un’immagine piuttosto di un’altra, è importante ai fini del test. In quello in questione basterà capire cosa si vede prima tra l’anatra e il coniglio, la figura è la stessa ma, a seconda di come la si guarda, si noterà un animale invece di un altro. La risposta deve essere immediata per non falsare i risultati.

Cosa vedi prima l’anatra o il coniglio? Scopri qualcosa su di te

Nell’immagine dell’articolo c’è una figura in cui si possono notare due animali diversi: un’anatra o un coniglio, la percezione che si ha – dunque quella che si vede prima – rivela alcuni aspetti della propria personalità.

Si tratta di una “differenza interpretativa” che può rivelare molto su alcuni aspetti principali della personalità. Se la prima immagine che hai visto è un coniglio, vuol dire che sei una persona che ha un grande senso dell’umorismo, caratteristica che ti rende apprezzato e stimato da tutti. Sei l’anima della festa e non hai alcun timore a farti avanti, anche nelle situazioni che per molti potrebbero essere imbarazzanti, hai anche una grande bontà d’animo e un lato tenero e sensibile. In un gruppo sei la persona che ama fare le battute, se qualcuno al tuo fianco è triste o giù di corda, fai di tutto per tirargli su il morale, impegnandoti finché non riuscirai a strappargli un sorriso. Tutte doti che ti rendono una persona bella, solare e allegra.

Se nell’immagine hai visto un’anatra sei una persona che ha un grande senso di giustizia, non riesci mai a fare la cosa sbagliata e se dovessi “inciampare”, fai di tutto per correre subito ai ripari, rimediando all’errore commesso. Sei una persona estremamente sincera, caratteristica che è molto apprezzata, ma spesso può portare a scontrarti con chi ti è vicino, non riesci mai a non dire ciò che pensi, anche a costo di essere brusco o troppo diretto. Ami stare dalla parte del bene, a una festa sei la persona che aiuta a sistemare, anche se ami comunque divertirti, non ti piace l’idea che qualcuno possa essere in difficoltà e per questo ti fai sempre avanti per essere un valido supporto. Sei magnanimo e credi fortemente nei tuoi valori, che ispirano praticamente tutta la tua vita.

E’ facile comprendere come sia importante rispondere con sincerità e celerità, considerando che l’esito svela caratteristiche di personalità che sono molto distinte tra di loro.