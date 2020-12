Lorella Cuccarini ad Amici 20: “Io, Alessandra Celentano e Veronica Peparini siamo tre donne diverse”  

Lorella Cuccarini, insegnante di danza ad ‘Amici 20’, ha raccontato, per la prima volta, in una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, in edicola oggi, il rapporto con le altre due colleghe, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Tra le tre professoresse, nel primo mese di scuola, c’è stato dialogo, confronto e qualche screzio dovuto a divergenti visioni sul ballo e sugli allievi di quest’anno:

“Qualche giorno fa mi ha emozionato perché ha dato un consiglio a Rosa, dopo averla demolita per quattro settimane. Credo che la bellezza stia nel fatto che io, Alessandra e Veronica siamo tre donne diverse. Veronica è l’espressione di un mondo contemporaneo che va dalla televisione al teatro. Alessandra rappresenta tutto quell’universo che viene dalla danza classica. E, poi, ci sono io che ho fatto esperienza sul campo, ho seguito tutte le tappe per arrivare al successo e poi l’ho trattenuto e tenuto”.

La conduttrice, che lo scorso anno ha chiuso una turbolenta stagione de ‘La Vita in diretta’, ha accettato, di buon grado, la proposta di Maria De Filippi:

“Maria mi ha chiamato adesso perché ho i figli grandi (ride, ndb). Scherzo, la chiamata di Maria è stata inattesa e meravigliosa e non ci ha messo tanto a convincermi: ha un modo di raccontare che mi affascina. Questo programma, come tutti i suoi programmi del resto, è come un figlio per lei. E quando ne parla è perché ci ha pensato, ci ha meditato, sa già come sarà. E per me arrivare a fare una trasmissione così, dopo 35 anni di carriera, in un momento particolare… l’idea di restituire quella grande fortuna che ho avuto… ma questo è l’allineamento dei pianeti!”