Cristina Tomasini: “Il mio fidanzato Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno dato un bel messaggio”  

Francesco Oppini, intervistato da ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha rivelato l’intenzione di voler diventare padre entro i 40 anni. L’ex gieffino, qualche giorno fa, ha regalato un vero e proprio anello di fidanzamento alla fidanzata Cristina Tomasini per ufficializzare un legame con basi solide destinato a durare per sempre:

Francesco: “Mi vedo padre perché penso di averlo dentro, è un ruolo che nessuno ti insegna, e Cristina è la persona giusta per crescere un figlio, per le sue doti ed i suoi valori. Mi vedo padre perché mi rendo conto che i figli dei miei amici mi cercano, quando mi vedono sembra che stia passando il pupazzo di Gardaland”.

Cristina: “Sarà un padre dolcissimo. Già adesso, quando parliamo di bambini, gli brillano gli occhi. Sembra che voglia dare ad un figlio tutto quello che ha ricevuto. So che sarà un padre giocherellone, sarò io la categorica (ride, ndb)”.

Il legame speciale con Tommaso Zorzi

All’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, il telecronista sportivo ha legato tantissimo con Tommaso Zorzi. I fan del programma di Canale 5 hanno ipotizzato che tra i due concorrenti potesse addirittura sbocciare l’amore:

Francesco: “L’ho pensato ma me ne sono fregato altamente perché l’amicizia è un sentimento che vale come l’amore e, quando una cosa è bella e vera, non pensi a come potrebbe essere intesa. E’ stato come, quando all’inizio, ero empatico con Dayane: mi facevo trasportare dall’amicizia e non mi rendevo conto di quello che passava fuori e per questo ho chiesto scusa a Cristina. Quando Tommy mi ha fatto lo scherzo di essere innamorato di me, avevo paura che lui davvero pensasse ad altro fra di noi e abbiamo chiarito. Ma la cosa che mi ha dato più fastidio è che gli altri scherzassero su quel tema perché io andavo oltre, abbracciare Tommy mi veniva spontaneo. E poi non sono mai stato un macho, è una categoria che odio: sono quelli che, quando vai in palestra e li vedi, sei più macho tu di loro”

Cristina: “Per me Francesco e Tommaso hanno dato un bel messaggio, ed ero tranquilla. Anche se sui social qualcuno mi attaccava dicendo che ero una copertura e che dovevo lasciarli liberi di amarsi”