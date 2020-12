Elisabetta Gregoraci: “Pierpaolo Pretelli? Gli auguro di arrivare fino alla fine”  

Elisabetta Gregoraci, intervistata, questa settimana, dal settimanale ‘Chi’, ad una settimana dall’uscita dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha chiarito, una volta per tutte, il tipo di legame con Pierpaolo Pretelli dopo il doppio confronto di venerdì e lunedì. Durante le settimane di permanenza nel loft di Cinecittà, la showgirl e l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’, tra alti e bassi, hanno intrecciato un’amicizia speciale che ha fatto sognare i fan (con l’hashtag #gregorelli):

“Quello che vivi dentro la casa è una realtà parallela. Nella vita di tutti i giorni conosci una persona, vai a cena, torni a casa, rifletti, parli con un’amica e tutto questo non diventa una clip che poi vedono milioni di persone, ma soltanto un tuo ricordo”.

Dopo l’addio al programma della Gregoraci, Pierpaolo sembra aver definitivamente voltato pagina:

“Io non ho mai voluto che soffrisse per me e non lo vorrei tuttora. Sta facendo un percorso bellissimo e gli auguro di continuare così e di arrivare fino alla fine”.

Rientrata a casa, l’ex gieffina ha riabbracciato il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore. Escluso, ad oggi, un ritorno di fiamma:

“Abbiamo un bel rapporto, ci siamo voluti bene e amati per 13 anni e da questo amore è nato Nathan. Ora è a lui che dobbiamo pensare”.

La presentatrice, dopo essere tornata alla vita di tutti i giorni, ha voglia di innamorarsi:

“Quando mi innamoro mi metto in gioco completamente, innamorarsi è molto bello, come vivere, anche se ti fa soffrire. Ma l’amore viene in maniera naturale, se arriverà lo accoglierò”.