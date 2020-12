Come detto, Stefania non ha preso bene la nomination che Tommaso gli ha riservato a sorpresa nell’appuntamento del Grande Fratello VIP ieri sera, 14 dicembre. I due concorrenti dopo un’iniziale scambio di battute in cui Tommaso ha prima confessato e poi discusso della sua scelta, tutto è finito nel caos dei pensieri di Tommaso, pentito di aver commesso quello che lui ha ritenuto “Un errore” e che per questo si è meritato la nomination.

Se i due solo in un secondo momento – e durante la notte – hanno lasciato da parte gli imbarazzi abbracciandosi come se nulla fosse accaduto, la mattina è stato di tutt’altro sapore.

Probabilmente la notte ha lasciato spazio alle riflessioni, Stefania resasi conto della situazione e delle clip trasmesse ieri in puntata (Maria Teresa ha parlato di un allontanamento della Orlando con altri VIP della casa) ha deciso di prendere quest’ultima e aprire una lite in camera da letto: “Perché non sei venuta da me se avevi un problema con me? Avevamo chiarito!”

Maria Teresa quindi si giustifica: “Cercavo un perché al tuo allontanamento, era un’insieme di cose. Mi sono sentita sola negli ultimi giorni, poi abbiamo chiarito“. Giulia Salemi, presente in stanza, prova a far ragionare entrambe ma Stefania ma ciò non fa altro che peggiorare le cose. La Orlando sottolinea che ciò che ha visto ieri le ha dato molto fastidio:

Ognuno di noi ha una nostra sensibilità io vedo ieri che tu ti sfoghi con le tue ancelle di cose che avevamo già chiarito, vi siete messi tutti e due contro di me.

Ti prego Stefania, mi sto ustionando con questo the così bollente 🍵🍵🍵🍵🍵🍵 #gfvip pic.twitter.com/PgFtSuGrl5 — èandatadadiono? (@illarriaa) December 15, 2020

La Ruta non ha nemmeno il tempo di replicare che Stefania riprende parola per accusarla di aver insinuato che Tommaso è stato influenzato da Filippo Nardi nella nomination, motivo per la quale conclude arrabbiata “prenditi la responsabilità di quello che dici prima dici una cosa e in puntata un’altra” uscendo dalla stanza blu. Maria Teresa e Tommaso rimangono esterrefatti, mentre Stefania si sfoga con Andrea Zelletta parlando di “pilastri crollati”.

Grande Fratello VIP, l’abbraccio di Stefania e Maria Teresa Ruta dopo la lite

Le due VIP non vogliono vanificare mesi di un legame d’amicizia che a lungo andare si è solidificato. Nel pomeriggio si ritrovano ad un passo dalla stanza blu, la stessa che poche ore prima è stato il luogo della lite. Maria Teresa cerca di ritrovare il confronto, ma Stefania non vuole parlarne, vorrebbe solo dimenticare: “Non aggiungo altre parole perché faccio pasticci. Ci sono rimasta un po’ male ma stai tranquilla” lasciandosi abbandonare in un abbraccio lungo e silenzioso.

Certo, qualche risentimento c’è ancora da parte della Orlando: “Hai presente quando non hai le parole? Magari domani ma stai tranquilla – la rassicura – mi ha dato fastidio quella cosa di Filippo”.