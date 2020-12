I soliti commenti post-puntata del Grande Fratello VIP lasciano tensioni e dubbi sui rapporti d’amicizia creati all’interno della casa. La nomination di Tommaso Zorzi a Stefania Orlando ha sorpreso tutti nel web e in casa, ma non solo. I quattro nominati che venerdì prossimo, 18 dicembre, rischiano l’eliminazione sono Giacomo Urtis, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio. In particolare quest’ultimo non l’ha affatto presa bene.

Il VIP si è scagliato contro Giulia Salemi rea di averlo nominato (nei giorni scorsi i due hanno avuto uno scontro piuttosto aspro). Ora Cristiano inizia a sentire il peso della nomination e sta minacciando di andar via dalla casa, nonostante lui stesso abbia pensato di tornarci per trascorrere le festività natalizie insieme agli inquilini protagonisti di questa quinta edizione.

Il cantante non si sentirebbe più a suo agio e non più accettato dal resto dei concorrenti: “Basta me ne vado” si è lamentato sfogandosi con Stefania Orlando e Giacomo Urtis che, intanto, gli hanno consigliato di ragionarci su. Non appena Giulia ha provato a mediare per trovare un punto d’incontro, lui si è subito scontrato con la Salemi chiedendole di non parlargli. La sua rabbia venuta fuori provoca dispiacere in Giulia che tenta di capire se è possibile ricucire il rapporto. Cristiano però è irremovibile: “Adesso non mi interessa più nulla”.

Cristiano Malgioglio: “Venerdì io vado via dalla casa”

Oggi pomeriggio, durante il pranzo, alcuni concorrenti hanno preferito non restare a tavola per il momento di ritrovo, tra di loro anche Tommaso Zorzi e Cristiano Malgioglio. Il cantante non sembra aver cambiato idea rispetto allo sfogo di ieri e sembra essere deciso a mollare il reality show:

Non parlo con Maria Teresa perché lei sta sempre in cucina a fare le sue cose. Gli altri se ne stanno per gli affari loro, l’unico con cui ho un rapporto speciale qua sei te (si riferisce a Tommaso Zorzi, ndr) che sei una persona speciale. Io venerdì vado via, ho deciso, voglio che vinca tu questo Grande Fratello…

Zorzi vuole vederci chiaro: “Dopo parliamo un po’, nel pomeriggio andiamo di là in camera tua e facciamo due chiacchiere” servirà a far cambiare idea a Cristiano?