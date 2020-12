Lo choc provocato dalla nomination di Tommaso Zorzi a Stefania Orlando ieri sera (per una discussione avuta nel pomeriggio) durante la ventiseiesima puntata del Grande Fratello VIP ha lasciato spazio sia ai commenti che agli sviluppi della mossa del concorrente. Partiamo innanzitutto dalla reazione dei social che si son ritrovati un caso che fino a pochi giorni fa pareva impossibile realizzarsi.

Non appena citato il nome della showgirl, il nome di Tommaso è immediatamente balzato in vetta ai trending topic di Twitter. Le fandom sull’influencer si sono divise tra le proteste di chi ritiene che Tommaso abbia commesso uno scivolone e le approvazioni di chi, invece, sostiene sia una giusta strategia.

D’altronde il gioco richiede anche una certa furbizia per poter raggiungere l’obiettivo di vincere il reality show il prossimo febbraio. Tommaso qualche minuto dopo la fine della puntata è subito corso da Stefania Orlando confessando quanto ha combinato poco prima, provocando così il suo pianto nonché i sensi di colpa di Zorzi:

Stefy, se fai così mi fai sentire ancora di più in colpa. Mandami a fa***o perché è terapeutico. Questo mi fa sentire ancora di più una m***a.

Tommaso e i sensi di colpa per aver nominato Stefania

Ormai quel che è fatto è fatto, Stefania Orlando può comunque stare tranquilla, lei non è finita in nomination (mentre Tommaso sì).

Ho fatto una cosa – dice davanti al resto della casa – devo confessarlo davanti a tutti: ho nominato Stefania. Ho fatto male, lo so. Abbiamo avuto uno screzio per una questione delle pulizie. Ora sono contento di essere finito in nomination. Fatemi uscire.

Ma non è tutto, in tanti hanno pensato che le sue amicizie strette della casa potessero rimanere intoccabili al gioco. Ebbene, probabilmente dovrete ricredervi. Tommaso ha rivelato di aver avuto in serbo altre mine da far scoppiare:

Io ero partito che volevo nominare o Maria Teresa, o Giulia o Stefania.

Dunque, il trio formato da Zorzi, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sembra esser pronto a rompersi e i primi effetti sono già ben visibili.