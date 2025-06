Elodie è al momento una delle artiste più seguite del panorama musicale, ma anche cinematografico italiano. Dopo essersi aggiudicata il Nastro D’Argento come miglior attrice non protagonista, per la sua interpretazione nel film Fuori, ha ottenuto un successo strepitoso con il suo tour negli stadi e adesso si sta godendo le “meritate vacanze”. Non senza spiazzare prima i suoi followers, condividendo un’immagine in cui è completamente senza veli.

Uno scatto artistico del fotografo Attilio Cusani che ha letteralmente infiammato il suo profilo. L’immagine, infatti, in cui Elodie sfoggia tutta la sua perfetta forma fisica, ha ricevuto moltissimi like e commenti. Una foto bollente, che arriva dopo il successo negli stadi e alla kermesse cinematografica.

La foto di Elodie nuda, lo scatto che ha fatto il boom di like

Non è la prima volta che Elodie pubblica una fotografia in cui è completamente senza veli, l’artista è una amante delle provocazioni e soprattutto ama il suo corpo e non ha alcun problema a mostrarlo. Non le piacciono i moralismi, adora stupire e sorprendere e con questo scatto, a giudicare dai commenti, pare proprio esserci riuscita.

Dopo averla vista in tutine succinte nel corso dei suoi concerti, in balli sensuali e sexy, adesso Elodie ha condiviso questo scatto che è davvero molto bello. A colpire, oltre all’immagine, è la perfetta forma fisica della cantante, che ha un corpo davvero statuario. La fotografia riprende l’artista stesa su tre cubi di cemento, completamente senza veli. Lo scatto, però, non mostra nulla se non solo la forma sinuosa della bella cantante. Il decolleté, infatti, è coperto con le braccia e una gamba incrociata copre tutto il resto, anche per questo l’immagine è piaciuta moltissimo, definita da tanti un nudo artistico, che non ha nulla di volgare.

A non essere passato inosservato è il particolare make-up della foto, realizzato da Luca Cianciolo. Nella foto Elodie mostra una pelle assai luminosa, che la fa apparire quasi una divinità, per ottenere questo particolare glow è stato usato un olio che ha delineato ancora di più le sue perfette forme. Lo smalto delle mani è rigorosamente bianco, così da non stonare con la cornice della foto. Da pop star di successo, ogni sua apparizione diventa un evento o qualcosa di straordinario e per questo in tanti si stanno chiedendo cosa si celi dietro a questa bellissima fotografia.

Che Elodie voglia fare un annuncio professionale o si sia semplicemente divertita a posare per una foto così sensuale è difficile dirlo. Sicuramente, visto il grande numero di like e commenti, la cantante dimostra ancora una volta di essere apprezzatissima, è ormai indubbio che sta vivendo un momento molto positivo, sia con il lavoro che nell’amore, visto che la sua relazione con Andrea Iannone procede a gonfie vele.