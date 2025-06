Alba Parietti, a 63 anni, sfoggia un fisico statuario che fa invidia a ragazze con la metà dei suoi anni. Ecco il suo segreto.

Quando si parla di icone della televisione italiana, è impossibile non pensare ad Alba Parietti. Da decenni protagonista del piccolo schermo, la showgirl torinese è riuscita a restare sempre sulla cresta dell’onda, reinventandosi con disinvoltura e mantenendo intatto quel fascino che l’ha resa celebre fin dagli anni ’80.

Ma ciò che colpisce oggi, senza ombra di dubbio, è il suo aspetto fisico: Alba, a 63 anni, appare in forma smagliante, con un corpo scolpito e tonico che ha sorpreso e fatto parlare anche i più scettici. E no, non è solo una questione di genetica.

Il segreto di Alba Parietti: alimentazione e tanto amore

Dietro quell’immagine scintillante c’è una disciplina precisa, ma mai esagerata. Il segreto della bellezza di Alba Parietti non sta in diete punitive o in chissà quali rinunce, ma in un approccio intelligente e consapevole alla nutrizione. La showgirl segue un’alimentazione equilibrata, come lei stessa ha più volte raccontato. Niente estremismi, nessun digiuno estenuante, ma solo la scelta consapevole di ciò che fa bene al corpo. E forse è proprio questa la chiave che molte persone trascurano: non si tratta di mangiare poco, ma di mangiare meglio.

Uno dei nomi che ricorrono spesso quando si parla del regime alimentare seguito da Alba è quello del professor Nicola Sorrentino, medico dietologo tra i più noti d’Italia. È stato lui a spiegare come una dieta sana ed efficace non debba affamare, ma educare. La base è semplice: limitare il più possibile i grassi saturi, come quelli contenuti in formaggi stagionati, burro e carni troppo grasse. Al loro posto, via libera a grassi buoni, cioè quelli insaturi, che si trovano in abbondanza nel pesce azzurro, negli oli vegetali spremuti a freddo e in alimenti come le noci.

Fondamentale è anche l’assunzione di Omega 3 e Omega 6, due alleati preziosi per il benessere di corpo e mente, presenti soprattutto nel pesce, nei semi oleosi e nella frutta secca. Insomma, nulla di proibitivo. Anzi, si tratta di abitudini alimentari che chiunque potrebbe adottare con un minimo di impegno e costanza. E non è tutto.

Perché, a quanto pare, anche l’amore ha avuto un ruolo non da poco nel percorso di Alba verso una forma fisica invidiabile. Qualche anno fa, la stessa Parietti aveva rivelato pubblicamente di aver perso ben sette chili non seguendo una dieta rigida, ma, bensì, grazie alla passione. Innamorata e felice, aveva raccontato con la sua solita ironia di fare sesso più spesso con il compagno, un’attività che, oltre a far bene all’umore, ha contribuito anche a scolpire il suo corpo. Una dichiarazione che aveva fatto sorridere molti, ma che sotto sotto nasconde una verità: quando stai bene con te stesso e con chi hai accanto, anche il corpo risponde meglio.

E allora, forse il vero segreto di Alba Parietti non è solo ciò che mangia o quanto si allena. È l’equilibrio, la consapevolezza, la voglia di piacersi e di vivere il proprio corpo con rispetto, ma senza rinunce inutili. E questo, diciamolo chiaramente, è un messaggio che vale la pena ascoltare.