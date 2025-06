Alcune scelte personali, legate all’acquisto di un oggetto rispetto ad un altro o anche alla preferenza di un preciso colore, sono spesso espressione del proprio carattere e a volte possono rivelare dettagli sulla propria intelligenza. Può apparire anomalo o perfino anacronistico, ma anche acquistare un auto di un colore rispetto ad un altro è determinate per valutare aspetti della propria personalità. In particolare una recente ricerca realizzata dall’Università di Groningen ha affermato che la scelta di determinati colori di auto è solitamente fatta da persone poco intelligenti.

L’esito è stato ottenuto dopo aver messo in correlazione preferenze cromatiche e i vari livelli di quoziente intellettivo. L’osservazione ha tenuto conto anche di dettami visivi, mentali e statistici. Ovviamente non c’è nulla di assoluto, ma sono solo valutazioni generiche che secondo la ricerca trovano diversi consensi e in più paesi del mondo. Dati che infatti non hanno a che vedere con la provenienza territoriale delle persone, ma tengono conto solo della preferenza cromatica.

Le persone meno intelligenti avrebbe manifestato la loro preferenza su tre colori specifici. La maggior parte guiderebbe infatti un auto di queste tre nuances, e questo è stato oggetto di un particolare studio. Chi ha un auto di questi tre colori ha anche un quoziente intellettivo più basso. Dettagli anomali, non assoluti, ma sicuramente non da sottovalutare. Ecco i tre colori selezionati e che hanno allertato l’attenzione degli esperti e addetti ai lavori.

I tre colori d’auto scelti da chi ha un Q.I non elevato

La ricerca ha evidenziato che i tre colori auto scelti da persone meno intelligenti sono il grigio, giallo e il marrone. Il primo è preferito dalle passive che non amano i cambiamenti, mentre il secondo è scelto da chi ha un atteggiamento impulsivo e superficiale. Infine il marrone è diffuso tra chi non ama le novità e non è curioso.

La sintesi conclusiva sui tre colori non deve però condizionare ed essere considerata vincolante visto che sono diversi i fattori che portano a scegliere un colore di un auto rispetto ad un altro. Tra questi la disponibilità del mezzo o anche il prezzo, il gusto personale e i modelli presenti in commercio. Certo è che il dato della ripetitività della scelta non può non essere preso in considerazione.

I colori di auto più diffusi in Italia

Tenuto conto della informazioni condivise dalla ricerca sopra citata è possibile dire che in Italia i colori diffusi delle auto non sono del tutto coerenti con quanto stabilito dall’università di Groningen. Nel Bel Paese si acquistano soprattutto auto bianche, grigie/argento e nere e questo per diverse ragioni economiche e convenzioni aziendali.

Una scelta che non è determinata da un test della personalità ma solo dal mercato e dall’offerta dell’aziende che favoriscono nella l’acquisto di questi colori, maggiormente presenti nelle loro produzioni.