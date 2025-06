Il figlio di Simona Ventura è cresciuto ed è diventato sempre più bello. Anzi, è la fotocopia del papà Stefano Bettarini.

I due hanno avuto una bellissima storia d’amore, che ha portato entrambi a pronunciare il fatidico sì nel 1998. Dalle loro nozze sono anche nati i due figli Niccolò e Giacomo, venuti al mondo rispettivamente nel 1998 e nel 2000. La coppia è stata insieme per ben dieci anni, e in tutto quel tempo si è sempre mostrata molto innamorata e felice. Nel 2008 è però stato annunciato che si sarebbero separati. Dopo la rottura entrambi hanno preso strade differenti.

A fare il giro della rete è stata di recente una fotografia che ritrae il figlio Niccolò. Numerosi sono i commenti scritti dai fan, che ritengono che lui sia la fotocopia del papà.

Com’è diventato il figlio di Ventura e Bettarini

Sono ormai trascorsi molti anni dal momento della loro separazione, e la stessa conduttrice – che è oggi felicemente legata al marito Giovanni Terzi – ha parlato di quel periodo durante diverse interviste e ha confessato anche il motivo del loro addio. La Ventura ha infatti dichiarato che il tutto sarebbe da attribuire anche a lei, che era sempre molto impegnata con le sue attività professionali. “Quello con Stefano Bettarini è stato un amore giovane, bello, di pancia“, ha infatti detto la showgirl, “Ma io ai tempi volevo far tutto, pensavo solo ed esclusivamente alla carriera“. Dal loro amore sono appunto nati due figli, ma ad attirare l’attenzione è stato specialmente Niccolò, che è oggi molto attivo sui social e che è apparso in diverse occasioni sui social.

Nato nel 1998 e originario di Milano, il giovane ha due fratelli: Giacomo e Caterina, adottata nel 2014 dalla sua mamma. Durante la sua infanzia ha dovuto affrontare la separazione dei genitori ed è cresciuto soprattutto in Inghilterra, dove ha appunto studiato e ha conseguito il diploma. Negli anni ha giocato a calcio in una squadra della città, con il sogno di proseguire in questo ambito. Per via di un infortunio ha però dovuto abbandonare la strada calcistica e ha iniziato a dedicarsi ad altro. Niccolò è quindi tornato in Italia, tentando la strada del mondo dello spettacolo e provando a cimentarsi nel ruolo di conduttore.

Le indiscrezioni dicono che potrebbe in futuro partecipare a qualche reality show, ma nel frattempo si sta godendo la sua giovane età e una vita amorosa molto movimentata.