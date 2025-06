Belen Rodriguez ha deciso di parlare del suo peso, la bella argentina ha voluto svelare a chi la segue quanti chili ha preso negli ultimi mesi. La show girl argentina ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua serenità e dell’equilibrio ritrovato dopo un periodo non tanto sereno.

Tempo fa era stata la stessa Rodriguez a parlare della depressione di cui aveva sofferto che, tra le tante cose, le aveva fatto perdere parecchio peso. Nel periodo precedente all’ultima separazione da Stefano De Martino, infatti, era apparsa più volte molto sciupata sui social, destando la preoccupazione dei suoi fan e oggi, con estrema fierezza, ha raccontato di aver messo su peso.

Quanti chili ha preso Belen Rodriguez, la confessione

La show girl ha parlato del suo peso per rispondere a un utente che aveva commentato una sua foto su Instagram dicendo che è una bellissima donna, ma sarebbe troppo magra. Così Belen Rodriguez ha raccontato di aver preso ben quattro chili negli ultimi mesi, un aumento di cui è molto contenta.

“Li adoro”, ha confessato la bella argentina sui social. Tempo fa era evidentemente molto sciupata e lei stessa aveva spiegato che aveva affrontato un momento molto duro e questo l’aveva fatta dimagrire. Ma adesso che ha ritrovato la serenità, è concentrata su se stessa, i figli e il suo lavoro, si sente bene e in forma. Nella stessa intervista la Rodriguez aveva risposto alla domanda sulla presunta lite con la sorella Cecilia – i cui rumors negli ultimi tempi sono diventati sempre più insistenti – che lei e la piccola di casa spesso discutono, ma poi si riuniscono sempre.

Cosa che, a detta di Gabriele Parpiglia, non sarebbe vera. Il giornalista di gossip, infatti, sostiene che tra le due sorelle sia calato il gelo dallo scorso 5 marzo, che non si parlerebbero da allora e che Belen non sarebbe andata a trovarla nemmeno adesso che Cecilia è in dolce attesa. Stesso discorso con Ignazio Moser, compagno di Cecilia, con il quale i rapporti sarebbero, sempre secondo Parpiglia, “disintegrati”. Sulla vicenda le due sorelle non hanno mai deciso di parlare, ma effettivamente la lontananza tra le due si evincerebbe dall’assenza l’una dai social dell’altra.

Abituati a vederle spesso assieme, anche in riunioni familiari, il fatto che negli ultimi tempi non siano mai apparse assieme avallerebbe l’ipotesi che abbiano avuto una lite. Se fosse vero, resterebbe da comprendere cosa sia davvero accaduto e quali siano le ragioni di un litigio così duro. Secondo Parpiglia si tratterebbe di “motivi molto gravi”, nulla di così semplice come invece avrebbe lasciato intendere Belen. Intanto la Rodriguez continua a dirsi molto serena e finalmente in pace con se stessa e a questo sarebbe dovuto anche il lieve aumento di peso.