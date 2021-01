Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi litigano per Pierpaolo  

Al Grande Fratello Vip 5 va in onda la prima lite dell’anno 2021. A metterla in scena Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Il motivo? L’influencer (qui il video) non ha apprezzato il presunto esibizionismo della modella italo-palestinese mostrato nel bacio a Pierpaolo Pretelli a Capodanno, ritenuto troppo audace. I due da tempo si piacciono e non perdono tempo per farsi coccole.

La Salemi a quel punto non ci sta:

“Va bene che sei mio amico, ma un tatto maggiore potresti averlo nei miei confronti”.

Zorzi le risponde per le rime:

“Giulia, sei grande, vaccinata e tra l’altro questa cosa l’hai fatta in precedenza”.

Giulia ribatte:

“Io sono una di quelle che preferisce che uno mi prenda da parte, ribadisco, quindi un Tommaso, nella vita reale un mio amico, che mi prenda e mi faccia un discorso complesso e non la battutina. In questo modo io non la percepisco. Penso che sia uno scherzo, che cavolo ne so. Ogni volta che c’era una piazzata con Francesco (Oppini, ndr), io, te, Maria Teresa, Stefania, si veniva qua, si chiariva e si faceva ragionare”.

Per l’influencer si tratta di due cose completamente diverse. La Salemi dice che in quel momento lei ha seguito il suo istinto senza freni.

La replica di Zorzi non si fa attendere:

“Amore, se io mi lasciassi andare senza freni sarei squalificato tra un minuto. Io mi relaziono in questo modo con tutti”.

La Salemi esplode con una confessione davvero inaspettata:

“Sono talmente sfigata nella vita reale che non riesco a trovare uno straccio di fidanzato che devo venire al Grande Fratello Vip per la seconda volta, ripromettermi che faccio un percorso da single, mi succede che mi innamoro … No, innamorarmi, no, infatuarmi di un ragazzo, tanto da perdere il controllo della mia stessa persona. Ma tu pensi che io sia felice di questa cosa?”

Infine Tommaso Zorzi le consiglia di non pensare a quello che succede dall’esterno, ma di modificare l’interno.