Al Grande Fratello Vip 5 Mario Ermito ha spiegato ancora una volta quali motivazioni si celassero dietro il bigliettino da consegnare a Sonia Lorenzini. La ragazza è uscita qualche settimana fa dal reality show.

L’attore ha avuto un colloquio con Giacomo Urtis e Pierpaolo Pretelli. Ermito ha detto ai suoi coinquilini che lo screzio risalirebbe al periodo antecedente l’ingresso nella casa più spiata d’italia. Si tratterebbe dunque di un flirt stroncato sul nascere. I due ragazzi non hanno mai avuto modo di frequentarsi in quanto la Lorenzini aveva ancora la testa all’ex.

Nel giardino del Cucurio Giacomo Urtis tuttavia non capisce il motivo per il quale Ermito voglia chiarirsi tramite un biglietto:

A quel punto l’ex concorrente di Tale e Quale Show si irrigidisce, dal momento che teme possa sembrare di essere intenzionato alla ragazza”:

“Da te amico però non me l’aspetto questa reazione. Non vorrei che passasse un messaggio diverso come se andassi ad elemosinare qualcosa da Sonia.”

Mario Ermito successivamente racconta di come Rosalinda gli abbia raccontato che Sonia in un’occasione abbia mimato le sue facce davanti alle foto dell’attore ex Ares. Il diretto interessato l’ha interpretata come un volerlo denigrare, anche se in realtà lei aveva già dichiarato che non gli piaceva.

Così Ermito dichiara con sicumera di aver voluto portare più a fondo, senza secondi fini, la conoscenza di una persona alla quale era interessato.

L’attore dice che al suo ingresso Sonia non gli aveva fatto un’ottima impressione, dal momento che il suo atteggiamento si era mostrato stato molto aggressivo e poco amichevole.

Da queste rivelazioni tuttavia ha luogo uno scontro tra Giacomo Urtis e Mario Ermito, davanti al mutismo di Pierpaolo.

Il chirurgo dei vip ipotizza che Mario volesse tentare un approccio di tipo sentimentale, a prescindere dai segnali assolutamente negativi ricevuti. Il diretto interessato ha tuttavia respinto le accuse al mittente: