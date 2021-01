Per quanto riguarda gli amori vip, il 2021 sembra essere partito con il botto. I protagonisti del primo gossip dell’anno, infatti, sono Can Yaman, l’attore divenuto ancora più noto in Italia grazie alla serie DayDreamer – Le ali del sogno, e Diletta Leotta, conduttrice sportiva e volto femminile di DAZN.

Il settimanale Chi ha fornito le prove riguardanti l’avvicinamento tra l’attore turco e la conduttrice siciliana, pubblicando anche una serie di foto che li ritraggono insieme.

Stando a quanto pubblicato nel numero in edicola da domani, infatti, Can Yaman e Diletta Leotta hanno trascorso cinque giorni di passione in un hotel nel centro di Roma. Nelle foto già disponibili, possiamo notare effusioni e sorrisi complici tra l’attore e la conduttrice.

Can Yaman è giunto in Italia sia per girare uno spot pubblicitario, diretto da Ferzan Ozpetek, il noto regista di origini turche, e anche per firmare il contratto relativo ad una nuova serie da girare, una produzione firmata Lux Vide dal titolo Sandokan.

Diletta Leotta, quindi, ha raggiunto l’attore turco nella capitale per trascorrere insieme questi cinque giorni.

L’attore 31enne e la conduttrice 29enne si sono salutati domenica mattina, con Can Yaman che è tornato in Turchia e con la Leotta che si è recata allo Stadio Olimpico per seguire la partita Roma-Inter per DAZN.

Can Yaman e Diletta Leotta: le storie precedenti

Can Yaman e Diletta Leotta rappresentano, sicuramente, una coppia a sorpresa.

La conduttrice, quindi, ha voltato pagina dopo la relazione con il pugile Daniele Scardina, che i telespettatori hanno potuto conoscere grazie all’ultima edizione andata in onda di Ballando con le Stelle.

Anche riguardo Yaman, da quando ha raggiunto il successo, i rumors sulla sua vita sentimentale non sono mai mancati. Tra i gossip, si è spesso parlato di una presunta storia d’amore con l’attrice Demet Özdemir, sua partner in DayDreamer – Le ali del sogno.