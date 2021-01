Maria Teresa Ruta sbotta: “Sono incaxxata” (video)  

Maria Teresa Ruta, stasera, martedì 12 gennaio 2021, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha avuto un momento di forte sconforto. La conduttrice, attaccata ripetutamente da Cecilia Capriotti (che non ha ancora digerito la nomination), si è sfogata, in piscina, con gli altri compagni d’avventura in particolare con l’amica, Stefania Orlando:

MTR: "Sono solo incazzata. posso esserlo dopo 120 giorni? Sono fatta così. Non posso cambiare ma le cose le vedo" #mtrvip #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/jIwyPWqQbP — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

Ruta: “Non sto male, sono solo incazzata. Posso essere una volta, dopo 120 giorni, un po’ incazzata. Non mi va bene sempre tutto. Posso una volta sommare le cose e dire: ‘Sono incazzata’. Le somme le cose, non è che non le vedo. Pensate che ho le fatte di salame davanti agli occhi. Io vi adoro tutti perché sono fatta così. Non posso cambiare ma le cose le vedo”.

Stefy cerca di consolare la compagna d’avventura in totale mental breakdown:

Stefani tenta di consolare MTR ma lei continua nel mental breakdown: "Mi vergogno, sono brutta nelle clip, sempre. Lo so che non sono giovane e non sono rifatta"

(Sei un fiore comunque MTR) #mtrvip #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/5tdyIZrVbs — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

Ruta: “Ho provato a dormire sotto le coperte. Mi vergogno, sono brutta nelle clip, sempre. Lo so che non sono giovane e non sono rifatta. Poi mi vedo in onda, mi vedo brutta. E non dormo perché penso: ‘Si vede che dormo con la bocca aperta, o russo perché sono avanti con l’età’. Io ci soffro.”

Qualche minuto prima, anche Tommaso Zorzi ha cercato di rincuorare Maria Teresa stringendola in un affettuoso abbraccio:

Dopo 120 giorni, MTR esplode e sclera pesantemente: "Basta, stasera dormo in lavatrice. Mi sono rotto i coglioni, non voglio più vedere nessuno. Sono una persona, cazzo"#mtrvip #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/CpeWWERgZk — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

“Basta, stasera dormo in lavatrice. Non voglio vedere più nessuno. Mi sono rotta i coglioni, non voglio più vedere nessuno e sentir parlare alle spalle. Ma che cazzo sono! E porca puttana. Basta. Mi sono rotta i coglioni, dormo in lavatrice. Non rompo i coglioni a nessuno. Nessuno mi deve sopportare. Basta. Nessuno mi deve difendere. Non ne posso più. Basta”.