Grande Fratello Vip 5, Cecilia Capriotti fa pace con Maria Teresa Ruta: “Ti vedo come una madre” (video)  

Dopo lo sfogo di stasera, torna la pace tra Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta del ‘Grande Fratello Vip 5’. Le due concorrenti del reality di Canale 5 scoppiano a piangere e si abbracciano stemperando il clima di tensione nelle ultime 24 ore:

Scoppia anche Cecilia: "L'ho visto come un tradimento. L'ho vissuto come un tradimento. Io ti vedo come una madre, Maria Teresa" #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/2cMcKaSf0T — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

Capriotti: “Ci siamo abbracciate, ci siamo confidate. La nomination? Io lo vedo come un tradimento. Non è colpa mia se sono fatta così. Non sopporto le ingiustizie dalla vita. Quando ami tanto una persona e ti fa quello… ‘ho vissuto come un tradimento. Io ti vedo come una madre, Maria Teresa non come una concorrente. Con nessuna mi sono aperta e confidata come te. Spero che non esca fuori quello che ho detto. Non voglio che lo venga a sapere mia mamma. Io non so più come dirlo. Ci sono rimasta male. Mi hai ferito tantissimo. Io ti voglio bene lo stesso. Non sai il bene che ti voglio”.

Dopo il chiarimento, le due donne cercano di ironizzare sull’accaduto prevedendo i commenti in studio durante la prossima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’ davanti agli occhi attenti di Tommaso Zorzi e Samantha De Grenet:

Dopo il chiarimento

MTR: "Rideremo dei nostri confessionali per la gioia di Antonella Elia che si incazzerà moltissimo"

Cecilia: "Vederla piangere, lì per lì, ho detto <è una scena esagerata>" SDG si dedica alla recitazione #mtrvip #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/GnUwR3GDHC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

Ruta: “Rideremo dei nostri confessionali per la gioia di Antonella Elia che si incazzerà moltissimo”

Capriotti: “Vederla piangere, lì per lì, ho detto: ‘è una scena esagerata’.

Sarà la tregua definitiva in attesa dl verdetto definitivo da parte del pubblico da casa?!

La Capriotti, questa settimana, è in nomination contro Dayane Mello, Stefania Orlando e Carlotta Dell’Isola. Chi la spunterà al televoto?