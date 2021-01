Al Grande Fratello Vip 5 tiene banco lo scontro tra Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti. La seconda, che l’ha accusata di russare anche durante la notte, non ha affatto digerito la nomination da parte della conduttrice, che nelle ultime ore era scoppiata in uno sfogo clamoroso.

L’ex moglie di Amedeo Goria era esplosa:

“Non sto male, sono solo incazzata. Posso essere una volta, dopo 120 giorni, un po’ incazzata. Non mi va bene sempre tutto. Posso una volta sommare le cose e dire: ‘Sono incazzata’. Le somme le cose, non è che non le vedo. Pensate che ho le fatte di salame davanti agli occhi. Io vi adoro tutti perché sono fatta così. Non posso cambiare ma le cose le vedo”.

La Capriotti a quel punto si è difesa parlandone a cena con Tommaso Zorzi e altri inquilini della casa:

"Sono lucida perchè ho la coscienza apposto. Non mi sento in colpa di nulla, rifarei tutto. Che non passi il messaggio che io mi sono lamentata del russare perchè poi mi incazzo, non mi piacciono questi giochini" #mtrvip #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/SxqkP8PORX — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

“Sono lucida, ho la coscienza a posto. Non mi sento in colpa di nulla, rifarei tutto. Che non passi il messaggio che io mi sono lamentata del russare perchè poi mi incazzo, non mi piacciono questi giochini. Nemmeno mia madre tratto con lo stesso rispetto. Da sola in disparte? Le dico ‘Maria Teresa vieni qui con noi’.

Molti degli inquilini della casa hanno sentito intanto le urla di Maria Teresa Ruta. Ecco cosa ha detto Samantha De Grenet:

“Io ho sentito urlare in cucina, in piscina. Poi è andata lì (la Ruta, ndr), ha pianto, tutti l’hanno abbracciata, lei si è scusata per lo sfogo, tutti le hanno detto ‘ma non ti preoccupare, ci sta, tanti mesi’, bla, bla bla. Poi credo sia andata in camera con Giulia e Stefania adesso. Chi manca? Forse anche Dayane e Rosy”.

L'incredibile tatto e la delicatezza con cui SDG racconta il sentimento di una donna che ha appena avuto una crisi straziante #mtrvip #forzaMTR #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/SKLNfots88 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

Cecilia Capriotti ha infine commentato lo sfogo di Maria Teresa Ruta con la stessa Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola:

“Ragazzi, ma mi sembra una reazione davvero infantile. Glielo dico anche a lei. Si è meravigliata che io ci sia rimasta male, che avrei dovuto fare? Allora io mi meraviglio di una reazione del genere”.

Per la cronaca, le due hanno infine fatto pace.

Foto: account Instagram Cecilia Capriotti