Fariba Tehrani: “Mia figlia Giulia Salemi? La vedo felice e spensierata con Pierpaolo Pretelli”  

Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi del ‘Grande Fratello Vip 5’, sulle pagine del settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha commentato il percorso della figlia all’interno del loft di Cinecittà:

“E’ entrata molto concentrata facendo prevalere il suo lato maturo. Mi è piaciuto l’approccio che ha avuto con tutti. Poi è uscito il suo lato fanciullesco, di ragazza bisognosa di affetto, attenzioni e amore. Non siamo robot, siamo una miscela di sentimenti”.

La donna ha rivelato, per la prima volta, quanto possa essere solido il rapporto tra l’influencer e Pierpaolo Pretelli:

“Giulia ha 27 anni. Se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altre è ancora un’adolescente che vive di istinto e il suo cuore prevale sulla ragione. Non so se possiamo parlare di innamoramento. La vedo felice e spensierata”.

L’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

L’ex velino di ‘Striscia La Notizia’, solo un mese fa, era legato (in maniera amicale) ad Elisabetta Gregoraci:

“Un ragazzo di 30 anni che vive un’esperienza forte emotivamente come il Grande Fratello Vip è normale che sia confuso. Nella Casa vivono in una bolla, quando sarà fuori, la verità uscirà e lui capirà dove lo guideranno i suoi veri sentimenti. Io sarò pronta in ogni caso a riabbracciare mia figlia”.

Fariba, infine, ha rivolto alla figlioletta un appello per affrontare al meglio questa seconda opportunità:

“Vita mia. Qualsiasi cosa tu desideri fare, falla sempre nel rispetto degli altri e solo se ne accetti le conseguenze, allora non avrai mai rimpianti. Tutto quello che facciamo, nel bene e nel male, costruisce la persona che siamo. Anche gli errori ci hanno aiutato e ci aiutano ogni giorno a crescere e a migliorare. All’interno della Casa, specialmente i primi 20 giorni, ho scoperto la persona e la donna profonda che sei diventata. Io e te, a causa della lontananza e del lavoro non abbiamo avuto molto tempo di chiacchierare negli ultimi anni. Non mi ero accorta della Giulia che vedo oggi accendendo la tv. Sono contenta che tu non abbia perso il lato Peter Pan che c’è in te. la strada è lunga e so che mi renderai sempre più orgogliosa. “E’ per te aria che respiro, è per te la luce del mattino, è per te ogni cosa che c’è, ninna na, ninna e”.