Ariadna Romero: “Elisabetta Gregoraci? Ha tirato fuori il meglio di Pierpaolo Pretelli”  

Ariadna Romero, intervistata, questa settimana, da ‘Novella 2000’, ha commentato nuovamente le vicende dell’ex compagno Pierpaolo Pretelli che, dopo un’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, ha intrapreso una storia d’amore con Giulia Salemi all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

“Elisabetta non la conosco ma ha tirato fuori il meglio di lui, Giulia ha un’altra età, per altro; la conosco, è una brava ragazza, ma ha un altro carattere. Avendo io un figlio, se penso alla donna della sua vita… Ma io con Elisabetta ero felice e beata! Mancandole l’esperienza ci sono accortezze che Giulia non ha, questo non significa che non vada bene. E poi sono decisioni di Pier”.

L’attrice cubana è convinta che il gieffino possa scegliere il meglio per se stesso senza dimenticare i propri obblighi da padre:

“Pier è un ragazzo di 30 anni, ha avuto qualche flirt prima di entrare al Grande Fratello – come li ho avuti anche io – è normale. Questa o qualunque altra relazione se e quando diventerà una relazione formale, al punto da presentare l’eventuale compagna a Leonardo, allora sarà qualcosa che comprenderà anche me. E comunque sarà una decisione di Pier, che rispetterò”.

La modella ha ammesso candidamente che, in passato, per il bene del piccolo Leo, Pierpaolo ha cercato di ricostruire lo strappo per tener unita la propria famiglia:

“Ho risposto con onestà quando mi è stato chiesto. I momenti di crisi li hanno tutti, se non ci fossero stati io e Pierpaolo saremmo ancora insieme. E poi Pierpaolo non è cattivo, è ingenuo, certe volte lo vedo come un elefante: è grande, è dolce, è buono. Ed è emotivamente ingombrante. Grosso com’è qualche fiorellino lo calpesta per forza. Ma non se ne rende conto. Quando eravamo insieme non riuscivo neanche ad arrabbiarmi con lui. Quando è andato a Uomini e Donne eravamo ancora innamorati. In quei momenti si fanno anche dei dispetti, pure io cercavo di fargli credere delle cose, ma questo è il passato”.