Grande Fratello Vip 5: ex tronista promuove l’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli  

L’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nato all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, è diventato argomento di discussione dentro e fuori dal programma.

Anche Luigi Mastroianni, ex tronista di ‘Uomini e Donne’, che conosce entrambi i protagonisti del reality di Canale 5, rispondendo alle tante domande dei followers su Instagram, ha difeso, a spada tratta, la loro relazione:

“Si piacciono e non dovrebbero dar conto a nessuno. Quando fai un’esperienza di quel tipo, chiuso per mesi in una Casa con le stesse persone, è ovvio vivere tutto in modo più amplificato. A casa potrebbe sembrare tutto esagerato o affrettato, ma lì è tutto diverso. A me piacciono. Conosco entrambi di persona e auguro loro il meglio”.

Luigi Mastroianni promuove la coppia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi, che da qualche mese è legato sentimentalmente ad una ragazza molto riservata, di nome Anna, non esclude una propria partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ in qualità di concorrente:

“Mai dire mai. E’ un’esperienza bella e io sono sempre aperto alle sfide alle nuove esperienze. Ma non mi sono mai proposto per farlo a differenza di quello che qualcuno ha detto”.

Dalla grande ‘famiglia’ di Maria De Filippi’, quest’anno, provengono Andrea Zelletta, Carlotta Dell’Isola, Sonia Lorenzini, Andrea Zenga, Pierpaolo Pretelli.