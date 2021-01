Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese?  

C’è un mistero che aleggia attorno a Belen Rodriguez e ad alimentarlo è un’indiscrezione bomba che arriva direttamente da Novella 2000. Si parla nuovamente della possibilità che la bella showgirl argentina possa essere incinta del suo attuale compagno, Antonino Spinalbese. La notizia se confermata potrebbe senz’altro far che piacere alla coppia che, ufficialmente, sta insieme dalla scorsa estate.

Ricordiamo che Belen ha già un figlio che il prossimo 9 aprile 2021 compirà 8 anni: è Santiago, nato dalla storia con Stefano de Martino naufragata per ben due volte. Il pensiero che Santiago possa essere affiancato da un fratello o una sorella chiaramente non può che far piacere ma si sa, in questi casi azzardare certezze è difficile ma la voglia di maternità per Belen non è mai stata un tabù.

Facciamo un passo indietro, nel 2015 a Verissimo (dunque nel vivo del matrimonio con de Martino, ma in seguito ad un momento di crisi) disse:

Durante la nostra ultima vacanza alla Maldive, io e Stefano abbiamo lavorato e stiamo lavorando per dare un fratellino, o una sorellina a Santiago. Non ho ancora fatto centro, ma fra un po’, chissà, magari la pancia si gonfia.

Il secondo figlio di lì a breve non arrivò, ma questa sembra la volta buona (e con un altro uomo che non è certamente Stefano de Martino). C’è un ulteriore dettaglio che sorge da quella che tutt’ora è ancora una mera indiscrezione: Belen sarebbe già entrata nel terzo mese di gravidanza. Attenzione però, è solo un rumor, un “se ne parla”, non una verità assoluta.

Ciò che è sicura è la felicità ritrovata di Belen a fianco di Spinalbese. La coppia sempre più unita mostra su Instagram i momenti di vita insieme e si diverte, forse anche alla faccia delle malelingue.