Francesco Oppini: “Tommaso Zorzi e Stefania Orlando? Mi auguro che arrivino in finale insieme perché se lo meritano”  

Francesco Oppini, nelle scorse ore, ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv, raccontando per la prima volta, il proprio punto di vista sulla lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, scatenata da un avvicinamento sospetto tra l’influencer e Dayane Mello durante la serata brasiliana. Il commentatore sportivo, che non gode di una spiccata simpatia per la modella brasiliana, ha ribadito la solidità dell’amicizia tra gli altri due componenti del golden trio nato all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5‘:

“Dayane parla sempre di strategie quando è lei la prima a farle. Vedo questo confronto tra Tommaso e Stefania come una discussione tra un padre e una madre. Non riesco a schierarmi da nessuna parte né riesco a dare loro un consiglio. Secondo me sta venendo fuori l’intolleranza anche a causa del lungo tempo trascorso assieme. Siamo alle soglie del quarto mese e una litigata ci può stare. Stefania e Tommaso si vogliono molto bene e mi auguro che arrivino in finale insieme perché se lo meritano”.

Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, inoltre, ha commentato il gossip di un possibile approdo di Zorzi alla corte di Maria De Filippi come tronista di ‘Uomini e Donne’:

“Come tronista non ce lo vedrei. Meglio come opinionista anche perché sa essere pungente, sagace e divertente”.

La padrona di casa del programma pomeridiano di Canale 5 valuterà questa proposta?! Tina Cipollari e Gianni Sperti sono pronti ad accogliere un loro possibile erede?