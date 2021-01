Taylor Mega: nuova frecciatina a Elisabetta Gregoraci su Instagram? (foto)  

Elisabetta Gregoraci, negli scorsi giorni, ha trascorso qualche giorno di vacanza a Dubai assieme al figlio Nathan Falco e all’ex marito Flavio Briatore. Lunedì, 11 gennaio 2020, dopo essere rientrata in Italia, ha preso parte all’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, per un confronto definitivo con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che, da qualche settimana, hanno intrapreso una storia d’amore. Nelle scorse ore, Taylor Mega, sul proprio account Instagram, attraverso una serie di Stories, ha scritto un lungo post che molti utenti del web hanno letto come una chiara frecciatina nei confronti della showgirl calabrese:

Ma io mi chiedo… io sono tornata da Dubai e sto facendo la quarantena. Come è possibile che alcune persone, invece, vadano in tv e a fan…..o la quarantena? Sono curiosa se chi faceva le storie su di me prima, ora riserverà lo stesso trattamento per queste persone, mah. Quindi io che ho fatto il tampone ed è risultato negativo posso uscire come se “niente fosse? No, chiedo perché sono confusa”.

In realtà, proprio sui social, la Gregoraci, già, nelle scorse settimane, aveva risposto, sui social, alle insinuazioni degli haters, ribadendo di aver seguito scrupolosamente i protocolli del Principato di Monaco (avendo la residenza a Montecarlo) anche in termini di quarantena e tamponi. Ovviamente per presenziare in trasmissione, la produzione avrà sottoposto Elisabetta ad un tampone che, in tutti i casi, sarà risultato negativo al Covid-19. Tanto rumore per nulla?!