Attenti a quei due! No, non è solo il titolo di un film in questo caso, ma un vero e proprio avvertimento diretto a due ex concorrenti del Grande Fratello VIP. L’uno di seguito all’altro eliminati dal televoto nelle ultime due puntate, parliamo in ordine di uscita di Giacomo Urtis e Mario Ermito.

Da tempo si vocifera che due ex gieffini protagonisti di questa quinta edizione abbiano avuto un certo tipo di legame, più specificatamente avrebbero avuto del tenero. Le persone in questione sono proprio il chirurgo dei VIP e l’attore che in passato ha già fatto un’edizione del Grande Fratello. A Mattino 5 la liason era stata ‘accarezzata’, nel senso che sì, se n’era parlato, ma non approfonditamente come è invece successo a Pomeriggio cinque.

Deianira Marzano è stata colei che ha lanciato lo scoop: due uomini e una presunta relazione con tanto di discussione sul web e sui social. La risoluzione del giallo si è poi riversata sui nomi di Giacomo e Mario che l’influencer ha confermato così:

Sì ragazzi, avete indovinato. La coppia è Ermito-Urtis. Io già lo sapevo giorni fa detto da Giacomo, che nella casa c’è stato un feeling. Un certo “affetto”, quindi Ermito è inutile che poi in tv oggi faceva il timido. Come mai tu Mario Ermito ho saputo che nella casa ti ficcavi nel letto di Giacomo e adesso dici che ti trasferisci a casa sua perché non hai un tetto tuo. Ma tutto apposto?!

Giacomo Urtis a Pomeriggio cinque smentisce di aver trascorso una notte con Ermito

Barbara d’Urso ha indagato sul gossip di uno dei suoi ospiti protagonisti della vicenda, Giacomo Urtis. Al momento dell’eliminazione, Mario con una battuta ha detto: “Ora andrò a vivere a casa di Urtis” frase che però non è stata presa sottogamba dai più attenti.

La conduttrice chiede se dopo la puntata di lunedì è accaduto qualcosa, ma Giacomo ha smentito qualsiasi possibilità che tra lui e l’attore ci sia stata una notte a casa sua. In ogni caso resta aperta la vicenda: dove sta la verità?