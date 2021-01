Maria Teresa Ruta: le reazioni di Guenda Goria, Armanda Frassinetti e Gaia Zorzi dopo lo sfogo  

Lo sfogo di Maria Teresa Ruta è stato oggetto di discussione, in queste ore, dentro e fuori la casa del ‘Grande Fratello Vip 5’.

Nelle scorse ore, la figlia Guenda Goria ha registrato una serie di Instagram Stories per commentare la sfuriata della mamma dopo 120 giorni di isolamento e 19 nomination superate brillantemente:

“Comunque ragazzi non mi dispiace che si sfoghi, almeno si arrabbia e non tiene tutto dentro perché lei, caratterialmente, fa sempre finta di niente – al contrario di me – e tende a voler andare d’accordo con tutti, a voler piacere a tutti, a voler avere l’affetto di tutti. Ma secondo me è un’utopia anche all’interno di un gioco come il Grande Fratello che è un gioco ad eliminazione, nonostante poi si possano creare dei rapporti meravigliosi”.

La giovane attrice ha dato un consiglio a Maria Teresa per proseguire la propria avventura in maniera più tranquilla:

“Prenditi tu cura di te e non sempre degli altri perché a volte prendersi cura degli altri è un modo per volersi bene o scappare da se stessi e io questa cosa la conosco bene. Forza mamma e speriamo che si riprenda e dopo lo sfogo possa tornare più forte di prima”.

Anche su Twitter, Guenda ha chiarito, in maniera sintetica il proprio pensiero:

Ma nominare mamma perché “tanto non se la prende” ? Siamo seri ? Mamma: “non ti curare di loro ma guarda e passa” 💖@GrandeFratello — Guenda Goria (@guenda_ggoria) January 12, 2021

Anche Armanda Frassinetti e Gaia Zorzi, rispettivamente mamma e sorella di Tommaso, sono intervenute nella querelle:

Sarebbe inoltre estremamente scorretto avvisarli all’ultimo di un eventuale prolungamento. Secondo me stanno resistendo solo perché vedono la luce alla fine del tunnel l’otto febbraio — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) January 13, 2021