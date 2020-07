Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione al Grande Fratello Vip 5?: "Rumors privi di fondamento"

Di Sebastiano Cascone venerdì 17 luglio 2020

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione pronti al matrimonio dopo la convivenza?

Intervistati da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno smentito categoricamente di essere stati contattati dalla produzione del 'Grande Fratello Vip' per prendere parte, come coppia, alla quinta edizione in partenza a settembre 2020. Il bolognese ha preso parte alla versione nip del programma, condotto allora da Alessia Marcuzzi, nel lontano 2013:

Andrea: Nessuna possibilità. È un programma che ho già fatto, ha rappresentato la mia prima esperienza davanti alle telecamere e la ricordo con tantissimo affetto. È stato un bel momento di vita, ma a oggi posso confermarle che i rumors sono privi di fondamento: non abbiamo mai parlato con la produzione, per cui direi che in questa edizione non ci saremo".

Dopo aver raggiungo un equilibrio, i due piccioncini sembrano fare sul serio progettando anche, in tempi non troppo brevi, il matrimonio:

Andrea: "Insieme stiamo molto bene, viviamo una vita normale che ci rende felici. La nostra quotidianità è fatta di cose semplici: casa, amici, lavoro, famiglia…Sicuramente il matrimonio corona un sentimento forte e importante. A oggi non ci stiamo ancora pensando, ma in un futuro certamente sarà una delle tante cose che ci piacerebbe fare".

Arianna: "Il matrimonio è il sogno di ogni ragazza, quindi assolutamente sì, anche se ancora per il momento non è tra le nostre priorità. Nel caso, preferirei una cosa semplice con parenti e amici. Non amo particolarmente le cose fatte in grande… quindi sicuramente una cerimonia un po’ più riservata, ma che condividerei volentieri con tutte le persone che ci seguono e ci sostengono".