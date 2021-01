Nel corso della puntata di stasera, lunedì 11 gennaio 2021, del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga ha ricevuto una piacevole sorpresa da parte della mamma Roberta Termali. Un incontro, rigorosamente a distanza di sicurezza, che ha emozionato i protagonisti (con Andrea che non è riuscito a trattenere le lacrime) e che ha fatto commuovere i telespettatori. Ecco le parole pronunciate dalla signora Roberta, che ha confessato di non vedere il figlio dai primi giorni di ottobre (ossia quasi tre mesi fa):

Mi viene da piangere, è una emozione che non avremmo mai vissuto senza questo programma. Sono una mamma super orgogliosa, veramente. Stai facendo una cosa pazzesca, bellissima. Sto ricevendo complimenti da persone che non conoscono, si complimentano per il ragazzo che sei, sei disarmante per quanto sei disarmante e puro. Non ho parole a guardarti così, mamma mia. (…) Ci manchi, ma spero che resterai il più possibile, stai imparando tanto.

La carica, l'energia, la gioia, la consolazione: per Andrea Zenga tutto questo è MAMMA. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/SqWk70JMjk — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

Durante il lungo e tenero abbraccio scambiato con il figlio, la signora Roberta lo ha invitato a credere di più in se stesso. Quindi lo ha rassicurato sul suo percorso e gli ha portato i saluti di parenti e di amici che lo seguono da casa con orgoglio.

Andrea Zenga commenta la reazione del padre Walter

Per la cronaca, Andrea nel corso della puntata di stasera ha avuto anche la possibilità di commentare la reazione del padre, l’ex calciatore e allenatore Walter Zenga, al suo racconto fatto nell’appuntamento di lunedì scorso. E il commento è stato all’insegnao dell’equilibrio, con parole di rispetto espresse nei confronti del padre con il quale – come spiegato nel reality – non ha più rapporti. Andrea ha spiegato di non avere alcuna intenzione di creare problemi al padre, né di auspicare che a lui vengano rivolte critiche pubbliche sui social.