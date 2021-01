by @massimogalanto

Nel corso della puntata di stasera, lunedì 11 gennaio 2021, del Grande Fratello Vip, è andato in scena, come annunciato in anteprima da Blogo, il confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Al centro della discussione ancora una volta il rapporto nato tra i due nella Casa di Cinecittà e quanto accaduto nelle ultime settimane tra l’ex velino di Striscia la notizia e Giulia Salemi.

In particolare, la Gregoraci ha commentato i baci e le effusioni che Pierpaolo ha scambiato con la Salemi nel cucurio sotto il cuore che lei stessa aveva disegnato quando era concorrente del Gf Vip. Il duello dialettico non ha fatto registrare particolari momenti di interesse, mentre si acceso successivamente quando la Gregoraci ha incontrato, sempre separata da un vetro, la nuova fiamma di Pierpaolo.

Il confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi

In questa circostanza Elisabetta ha rimproverato alla Salemi il fatto che “mi tiri spesso in ballo” e l’ha invitata a vivere l’esperienza del Grande Fratello Vip in maniera più leggera, evitando riferimenti a chi come lei è stata molto vicina a Pierpaolo ma ormai da oltre un mese è uscita dal gioco e tornata alla sua vita reale.

La Salemi si è mostrata sorpresa dalle accuse della ‘rivale’, assicurando di non averla mai tirata in causa da quando non è più tra i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. A questo punto la Gregoraci ha risposto così:

Marcello ti darà un sacco di cose, non ti preoccupare, ho mandato tutto a lui.

Frase alla quale la Salemi ha risposto con un tono a metà tra l’incredulo e lo spaventato:

Ma… mi hai diffidato?

Marcello è, infatti, l’avvocato della Gregoraci, ma anche della Salemi! Se effettivamente la Gregoraci abbia diffidato la Salemi non è stato chiarito, almeno per il momento. Di certo tra le due le tensioni non mancano!

P.S. A proposito di diffide, il legale della Salemi nei giorni scorsi ha fatto sapere di aver diffidato Salvo Veneziano