Una finestra vista lago su Rai 1: la fiction nei comuni comaschi finanziata dalla Regione

Mancano tre giorni e su Rai 1 arriva una delle fiction più attese dell’autunno: Una finestra vista lago debutta in prima serata lunedì 24 novembre 2026, portando sul piccolo schermo l’Italia lacustre degli anni Trenta attraverso l’adattamento dei romanzi di Andrea Vitali. Un progetto che unisce letteratura popolare, paesaggi mozzafiato e il sostegno concreto di Regione Lombardia, con un occhio ai territori che da sempre ispirano lo scrittore di Bellano.

La storia: un maresciallo, un lago, gli anni Trenta

Al centro di Una finestra vista lago c’è il giovane maresciallo dei carabinieri Ernesto Maccadò, interpretato da Antonio Folletto, alle prese con il suo primo incarico in una piccola cittadina lacustre del Nord Italia. La serie è ambientata negli anni Trenta, un’epoca che permette alla narrazione di mescolare atmosfere provinciali, misteri quotidiani e quel ritmo lento — quasi sospeso — che caratterizza la prosa di Vitali. Il regista Marco Pontecorvo, scelto da Rai Fiction (produttore Ivan Carlei) e da Alexandra Cinematografica (Francesco De Blasi), costruisce un racconto visivamente curato, in cui il lago non è semplice sfondo ma vero e proprio personaggio.

I romanzi di Andrea Vitali sono da anni un caso editoriale italiano: storie ambientate a Bellano, sul lago di Como, con personaggi memorabili e una comicità malinconica che li rende adattissimi alla serialità televisiva. Trasformarli in una fiction per Rai 1 significa portarli a un pubblico molto più vasto, ben oltre i lettori già affezionati.

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Dove è stata girata: tra Como e il Piemonte

Chi si aspetta di vedere esclusivamente il lago di Como sullo schermo troverà qualche sorpresa. Le riprese di Una finestra vista lago si sono svolte in più location: tra i siti confermati figura Villa Pizzo a Cernobbio, elegante dimora affacciata sul Lario, ma la produzione ha lavorato anche in Piemonte, tra Miasino e Orta San Giulio. La cittadina fittizia di Bellamo, dove si svolge la vicenda, è costruita narrativamente sul lago d’Orta, pur traendo ispirazione dalla Bellano lariana cara a Vitali.

Questa scelta produttiva è tutt’altro che insolita nel cinema e nelle serie italiane: spesso si cercano location che offrano la giusta luce, l’architettura adatta all’epoca e la logistica necessaria alle riprese. Il risultato, in questo caso, è una geografia ibrida ma coerente, in cui l’atmosfera lacustre resta sempre protagonista. E per chi ama i paesaggi del Nord Italia, ogni inquadratura sarà un piccolo viaggio.

Il finanziamento di Regione Lombardia: 600.000 euro per due stagioni

Una finestra vista lago non è soltanto un prodotto televisivo: è anche il frutto di una politica culturale precisa. Regione Lombardia ha contribuito con un totale di 600.000 euro, suddivisi in 300.000 euro per ciascuna delle due stagioni. Un investimento significativo, che dimostra come le istituzioni locali guardino con interesse crescente alle produzioni audiovisive capaci di valorizzare il territorio.

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Il legame tra fiction televisiva e promozione turistica è ormai consolidato: basti pensare a come certe serie abbiano trasformato borghi quasi sconosciuti in mete ambite. Con Una finestra vista lago, la scommessa è che i paesaggi del Lario e del lago d’Orta tornino al centro dell’attenzione nazionale — e non solo.

Dove e quando seguire la serie

L’appuntamento è fissato per lunedì 24 novembre 2026 su Rai 1 in prima serata. Per chi non riuscisse a seguire la diretta, la serie sarà disponibile anche su RaiPlay, la piattaforma streaming della televisione pubblica, accessibile gratuitamente. Una doppia finestra — lineare e on demand — che amplia ulteriormente il potenziale di pubblico di questo adattamento.

Per chi volesse approfondire le location e il contesto produttivo prima della messa in onda, Italy for Movies ha documentato i dettagli delle riprese, con particolare attenzione ai luoghi che hanno dato vita alla fittizia Bellamo.

Tre giorni al debutto, dunque. Una finestra vista lago arriva su Rai 1 con alle spalle un progetto solido — regia di Marco Pontecorvo, la penna di Andrea Vitali, un protagonista come Antonio Folletto e il supporto concreto della Regione — e la promessa di portare in prima serata quella letteratura di provincia che, in Italia, ha sempre trovato un pubblico fedele e affezionato.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.