Milano Music Week 2026, la decima edizione parte con Linus e Stefano De Martino

Siamo a metà settimana e la Milano Music Week 2026 è già entrata nel vivo: la decima edizione del principale appuntamento milanese dedicato all’industria musicale ha aperto i battenti lunedì 16 novembre alla Fabbrica del Vapore, con un evento d’apertura che ha già fatto parlare di sé, e il programma proseguirà fino a domenica 22 novembre 2026. Un traguardo importante — dieci anni di musica, incontri e visione — per una manifestazione promossa dal Comune di Milano e organizzata da Butik s.r.l. Impresa Sociale.

L’apertura con “Aspettando Sanremo”: Linus e Stefano De Martino alla Fabbrica del Vapore

Il momento clou di lunedì 16 novembre era fissato alle 17:30 alla Fabbrica del Vapore, sede principale della manifestazione, con l’evento inaugurale dal titolo Aspettando Sanremo. Sul palco — o meglio, intorno al tavolo degli ospiti — si sono ritrovati Linus, direttore artistico della Milano Music Week 2026, e Stefano De Martino, insieme a Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, e a Claudio Fasulo. Un quartetto di tutto rispetto per dare il via a una settimana densa di contenuti.

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La presenza di De Martino in un contesto del genere non è casuale: il titolo Aspettando Sanremo suggerisce chiaramente che il Festival della Canzone Italiana è già nell’aria, con la sua carica di aspettative e curiosità. Linus, voce storica della radio italiana e figura centrale nell’ecosistema musicale del paese, è il collante naturale tra il mondo dell’industria discografica e quello dello spettacolo televisivo. Che i due si ritrovino insieme in apertura di questa decima edizione è un segnale preciso di dove si muove il mercato: la musica e la tv parlano sempre più la stessa lingua.

La decima edizione: un anniversario con radici e sguardo al futuro

Dieci edizioni non sono poca cosa. La Milano Music Week 2026 arriva a questo traguardo con un programma che, stando a quanto riportato dalle fonti, guarda sia alla storia che all’attualità. Tra i contenuti previsti figurano omaggi ai 50 anni del punk e della disco music — due rivoluzioni sonore che hanno ridisegnato il panorama culturale globale — e un tributo a Ornella Vanoni, una delle voci più iconiche della canzone italiana.

Scegliere il punk e la disco come fili conduttori di una celebrazione non è banale: entrambi i generi compiono mezzo secolo nel 2026, e la loro influenza si sente ancora chiaramente nella produzione contemporanea. Dedicare spazio a questi anniversari in un evento che si rivolge agli operatori del settore significa anche chiedersi come quei movimenti abbiano plasmato il mercato musicale di oggi. L’omaggio a Vanoni, invece, è un gesto di riconoscimento verso una carriera che attraversa decenni e generi, difficilmente classificabile e proprio per questo esemplare.

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La Fabbrica del Vapore come cuore pulsante della settimana

Non è la prima volta che la Fabbrica del Vapore si trasforma nel quartier generale della Milano Music Week: lo spazio milanese in via Procaccini è ormai il contenitore naturale di un evento che mescola live, talk e incontri tra professionisti. La sua architettura industriale, ampia e modulabile, permette di ospitare format molto diversi tra loro — dalla conferenza alla performance — mantenendo un’identità coerente.

Per chi lavora nel settore musicale, la settimana rappresenta un’occasione concreta di confronto: non solo concerti, ma anche momenti di approfondimento sul funzionamento dell’industria, sulle tendenze del mercato e sulle storie degli artisti. Un formato che negli anni ha saputo costruire una sua comunità di riferimento, fatta di musicisti, manager, giornalisti e appassionati.

Con il programma ancora in corso fino al 22 novembre, la Milano Music Week 2026 ha tutto il tempo per confermare la sua reputazione di appuntamento imperdibile per chiunque voglia capire dove sta andando la musica italiana — e non solo. Per seguire il programma completo è possibile consultare il sito di Rockit, che segue l’evento con aggiornamenti puntuali. I prossimi giorni diranno se questa decima edizione sarà all’altezza delle aspettative — ma la partenza, con Linus e De Martino già in campo, è tutto fuorché timida.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.