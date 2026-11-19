Iva Zanicchi a 86 anni torna in scena con la commedia Viva la mamma

A 86 anni, Iva Zanicchi non ha nessuna intenzione di rallentare. La cantante e showgirl è oggi protagonista di Viva la Mamma, una commedia teatrale che la porta in tournée nei teatri italiani fino al 31 gennaio 2027, e che sembra rispecchiarla più di qualsiasi altra cosa abbia fatto ultimamente. Il progetto è uno di quelli che, a guardarlo dall’esterno, sembra cucito su misura per lei: una mamma vulcanica, una famiglia in subbuglio, un uomo molto più giovane che irrompe nel pranzo di Natale. Risate garantite, ma anche un ritratto di donna che non si scusa per quello che è.

Di cosa parla Viva la Mamma e perché Zanicchi è la scelta perfetta

La trama di Viva la Mamma ruota attorno a una mamma vulcanica, due figli sospettosi e un uomo molto più giovane che arriva a sconvolgere il pranzo di Natale. È una commedia che gioca con dinamiche familiari universali — il controllo, la libertà, le aspettative dei figli su una madre che non si comporta come “dovrebbe” — e lo fa con il ritmo tipico del teatro brillante italiano.

Zanicchi, in questo contesto, non recita una parte lontana da sé: ha dichiarato apertamente che questo ruolo le somiglia e che dice ciò che pensa oggi più di prima. È una dichiarazione che chi la segue da anni troverà del tutto credibile. A 86 anni, la Zanicchi ha costruito una reputazione precisa: quella di una donna che non filtra, che esprime opinioni anche quando scomode, che non si preoccupa di piacere a tutti.

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La tournée è partita il 5 novembre 2026 e attraverserà i teatri italiani fino alla fine di gennaio 2027, portando lo spettacolo in diverse città. Un impegno fisico e artistico non da poco, che dice molto sull’energia di una protagonista che potrebbe benissimo scegliere di stare ferma.

La figlia in scena con lei: una coincidenza non casuale

Uno degli elementi più curiosi di Viva la Mamma è la presenza della figlia di Iva Zanicchi nella commedia, in un ruolo all’interno dello stesso spettacolo. Non è un dettaglio secondario: mettere in scena una storia su madri e figli con la propria figlia reale aggiunge uno strato di autenticità difficile da costruire artificialmente.

Non è raro che il teatro italiano giochi con queste sovrapposizioni tra vita e finzione, ma qui la coincidenza — se di coincidenza si tratta — funziona particolarmente bene. Una mamma che sul palco litiga, si confronta e alla fine si riconcilia con i figli, mentre nella realtà divide la scena con sua figlia: è il tipo di dettaglio che il pubblico percepisce e apprezza.

Iva Zanicchi e la libertà di dire quello che si pensa

C’è un filo che attraversa tutta la narrazione pubblica di Iva Zanicchi in questo periodo della sua vita: la libertà di espressione. A 86 anni, ha dichiarato di dire ciò che pensa oggi più di prima, e di sentire questo ruolo vicino a sé. È una postura che risuona con una parte consistente del pubblico, soprattutto quello che ha vissuto decenni di spettacolo italiano e conosce bene la sua traiettoria.

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Zanicchi ha iniziato come cantante, ha vinto Sanremo tre volte, ha attraversato decenni di televisione italiana in tutte le sue forme — dalla conduzione ai programmi di intrattenimento, fino alle partecipazioni più recenti ai reality. Ogni fase ha aggiunto un livello alla sua presenza pubblica, ma la costante è sempre stata una certa schiettezza che non si è ammorbidita con l’età.

Il teatro, in questo senso, è forse il luogo più adatto per questa fase: uno spazio dove la presenza fisica conta, dove il pubblico è lì in carne e ossa, dove non ci sono montaggio o editing a mediare. Per chi ha costruito la propria carriera sul palco prima ancora che in televisione, tornare al teatro ha un significato preciso.

Una tournée da seguire fino a gennaio 2027

Per chi volesse vedere Viva la Mamma con Iva Zanicchi, la tournée è in corso fino al 31 gennaio 2027. Le date e i teatri coinvolti sono consultabili attraverso i canali ufficiali dello spettacolo. Buonasera Roma ha pubblicato i dettagli della produzione, con informazioni sulla trama e sul cast.

È uno di quegli spettacoli che funzionano su più livelli: per chi va a teatro cercando risate e leggerezza, ma anche per chi è curioso di vedere dal vivo una delle personalità più riconoscibili dello spettacolo italiano in una veste che, a quanto dice lei stessa, le sta particolarmente bene. A 86 anni, Iva Zanicchi sul palco con Viva la Mamma è esattamente dove sembra voler essere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.