Love for Rent, la rom-com turca con Elçin Sangu arriva su Mediaset Infinity: tutto quello che devi sapere

Mancano pochi giorni all’appuntamento che molti appassionati di serie turche stavano aspettando: Love for Rent, la rom-com conosciuta in Turchia come Kiralık Aşk, arriverà su Mediaset Infinity a partire dal 23 novembre 2026. La love for rent serie tv porta in Italia una storia di sentimenti finti che diventano reali, con due protagonisti che hanno già conquistato il pubblico internazionale.

Cosa racconta Kiralık Aşk, ovvero Love for Rent

Al centro della serie ci sono Defne e Ömer, due personaggi che si ritrovano legati da una relazione costruita a tavolino. Il meccanismo narrativo è quello classico della fake relationship — un accordo che nasce per convenienza e che, episodio dopo episodio, si trasforma in qualcosa di autentico. È un formato narrativo che funziona perché gioca con la tensione tra ciò che i personaggi si dicono e ciò che realmente provano, e che nelle dizi turche trova spesso la sua forma migliore grazie a ritmi lenti e dialoghi costruiti con cura.

Il genere è lo stesso che ha reso celebri in Italia titoli come Bitter Sweet e Cherry Season: la rom-com turca ha un suo codice preciso, fatto di malintesi, sguardi rubati e colpi di scena sentimentali dosati con precisione. Love for Rent si inserisce in questa tradizione con una storia che ha già appassionato il pubblico in altri mercati internazionali prima di arrivare sulla piattaforma italiana.

→ Leggi anche: This is Me torna il 7 dicembre: Silvia Toffanin vi aspetta su Canale 5

Elçin Sangu e Barış Arduç: i volti della serie

Il cast principale della love for rent serie tv è affidato a due nomi molto noti nel panorama televisivo turco. Elçin Sangu interpreta Defne, mentre Barış Arduç veste i panni di Ömer. Entrambi sono attori con un seguito consolidato, capaci di costruire una chimica sullo schermo che è spesso il vero motore di questo tipo di produzioni.

Elçin Sangu è un volto già apprezzato dagli appassionati di serie turche in Italia, e la sua presenza in questo progetto è uno dei motivi principali per cui l’attesa attorno all’arrivo di Kiralık Aşk è cresciuta nelle ultime settimane. Barış Arduç, dal canto suo, porta al personaggio di Ömer una complessità che rende il rapporto tra i due protagonisti credibile anche nei momenti più convenzionali della trama.

Dove e quando guardare la serie su Mediaset Infinity

La love for rent serie tv sarà disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity a partire dal 23 novembre 2026. Gli episodi usciranno con cadenza quotidiana, dal lunedì al venerdì, un episodio al giorno: un ritmo pensato per tenere alta l’attenzione e accompagnare gli spettatori lungo tutta la settimana lavorativa, trasformando la serie in un appuntamento fisso.

→ Leggi anche: Viola come il mare 3, Can Yaman non c'è: Francesca Chillemi riparte con Rodrigo Guirao

Questo tipo di distribuzione è ormai consolidata per le dizi turche su piattaforme italiane: la serialità quotidiana si adatta bene al formato lungo delle produzioni turche, che spesso superano le cento puntate, e permette al pubblico di costruire un legame progressivo con i personaggi. Chi ha già seguito altre serie turche su Mediaset Infinity sa bene come funziona il meccanismo — e sa anche quanto può diventare difficile smettere di guardare.

Per seguire tutti gli aggiornamenti sulla serie è possibile consultare la pagina ufficiale di Mediaset Infinity dedicata a Love for Rent, dove sono già disponibili le prime informazioni sulla trama e sul cast.

Perché le serie turche continuano ad appassionare il pubblico italiano

L’arrivo di Kiralık Aşk in Italia non è un caso isolato. Le dizi turche hanno trovato negli ultimi anni un pubblico fedele e trasversale nel nostro paese, con una fanbase che segue con attenzione ogni nuova uscita sulle piattaforme digitali. Il successo di questi prodotti si spiega con diversi fattori: storie d’amore costruite con pazienza, personaggi con cui è facile identificarsi, e una capacità di mantenere alta la tensione emotiva per decine di episodi.

La love for rent serie tv risponde esattamente a queste aspettative, con una premessa narrativa — la relazione finta che diventa vera — che ha dimostrato di funzionare su pubblici molto diversi. Con Elçin Sangu e Barış Arduç nei ruoli principali e un appuntamento quotidiano su Mediaset Infinity dal 23 novembre, l’attesa sta per finire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.