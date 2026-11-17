Maxima d’Olanda in divisa: le foto del giuramento come tenente colonnello a Breda

Un momento destinato a restare nella storia della monarchia olandese: la regina Máxima dei Paesi Bassi ha prestato giuramento come riservista dell’Esercito Reale dei Paesi Bassi, ricevendo ufficialmente il grado di tenente colonnello della Forza Terrestre Reale. La cerimonia si è svolta di venerdì pomeriggio presso l’Accademia Militare Reale (KMA) di Breda, e le immagini di Máxima in divisa militare hanno fatto rapidamente il giro del web, catturando un lato della sovrana che pochi avevano mai visto prima.

La cerimonia di giuramento alla KMA di Breda: cosa è successo

L’Accademia Militare Reale di Breda è una delle istituzioni più prestigiose dei Paesi Bassi, e ospitare il giuramento della regina è stato un evento tutt’altro che ordinario. La regina Máxima in uniforme ha reso il giuramento con il quale è diventata ufficialmente riservista dell’esercito olandese, un passaggio formale che sancisce il suo impegno concreto verso le forze armate del paese che governa insieme al re.

La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio, con la promozione al grado di tenente colonnello — un titolo che non è puramente onorifico, ma che arriva al termine di un percorso che Máxima ha intrapreso con evidente serietà. Le foto della regina Maxima uniforme giuramento mostrano una sovrana composta, elegante anche nella divisa militare, con un’espressione che trasmette la consapevolezza del momento.

La principessa Catharina-Amalia in uniforme al fianco della madre

Tra le presenze più significative della giornata spicca quella della principessa Catharina-Amalia, erede al trono dei Paesi Bassi, che ha partecipato alla cerimonia indossando a sua volta l’uniforme militare. La figlia maggiore di Máxima era lì a supporto della madre, e le immagini delle due in divisa fianco a fianco hanno colpito molto chi segue le vicende della Casa Reale Orange-Nassau.

Non è la prima volta che Catharina-Amalia appare in contesti militari: la principessa ha già svolto un servizio militare nell’ambito del suo percorso di formazione come futura sovrana. Vederla accanto a Máxima in un giorno così importante aggiunge un ulteriore livello di significato simbolico alla cerimonia.

Un percorso iniziato mesi fa: dall’addestramento nel fango al grado ufficiale

Il giuramento di Breda non è arrivato dal nulla. Già nell’ottobre 2025, Máxima aveva partecipato a un addestramento militare con il gruppo Royal Marechaussee a Harderwijk, presentandosi in tuta mimetica e affrontando le attività sul campo come qualsiasi altro riservista. Quelle immagini — la regina con il fango addosso, lontana dai palazzi e dai ricevimenti di Stato — avevano già sorpreso e conquistato il pubblico.

Quel momento era chiaramente parte di una preparazione più ampia, che ha trovato il suo compimento naturale nella cerimonia di giuramento alla KMA. Il percorso di Máxima verso il grado di tenente colonnello riservista dimostra che la sovrana ha affrontato l’iter con il rigore richiesto, non limitandosi a un ruolo di facciata.

Perché la regina Maxima in uniforme al giuramento è un fatto rilevante

Potrebbe sembrare un dettaglio protocollare, ma la regina Maxima in uniforme al giuramento rappresenta qualcosa di più. Le monarchie europee contemporanee devono continuamente trovare modi per restare rilevanti e radicate nella realtà del paese che rappresentano. Un impegno militare concreto — con addestramento fisico, giuramento formale e grado riconosciuto — è un segnale preciso: la corona non è distante dalle istituzioni dello Stato, ne fa parte attivamente.

Máxima, nata in Argentina e diventata regina dei Paesi Bassi sposando Guglielmo Alessandro nel 2002, ha sempre dimostrato una capacità fuori dal comune di integrarsi nella cultura e nelle istituzioni olandesi. Questo giuramento ne è un’ulteriore conferma. Puoi seguire gli aggiornamenti ufficiali sulla famiglia reale olandese attraverso il profilo reale su Hello Magazine, che ha documentato la cerimonia con dettagli e fotografie.

Le immagini della regina Maxima uniforme giuramento continueranno probabilmente a circolare a lungo, non solo come documento di un momento istituzionale, ma come ritratto di una donna che ha scelto di non limitarsi al ruolo rappresentativo — e che, in tuta mimetica o in divisa da tenente colonnello, sembra trovarsi perfettamente a proprio agio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.