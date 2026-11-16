Vanessa Incontrada sfoggia eleganza al Festival di Monte-Carlo: l’abito nero con Rossano Laurini è un capolavoro

Eleganza e complicità coniugale sul red carpet di uno degli eventi più glamour del Principato: Vanessa Incontrada ha fatto parlare di sé alla 23ª edizione del Festival de la Comedie di Monte-Carlo, l’appuntamento ideato e diretto da Ezio Greggio che ogni anno richiama nomi di spicco del cinema e della televisione italiana e internazionale. L’attrice e conduttrice spagnola-italiana era presente all’apertura del festival, il 24 settembre 2026, e non era sola: accanto a lei c’era il marito Rossano Laurini. Per chi segue Vanessa da anni, vederla così serena e complice con il suo compagno di vita è sempre uno di quei dettagli che vale la pena raccontare.

Vanessa Incontrada a Monte-Carlo: il look che ha catturato l’attenzione

Sul red carpet del Festival de la Comedie, Vanessa Incontrada a Monte-Carlo ha scelto un classico intramontabile: un abito nero che ha immediatamente attirato gli sguardi dei presenti e, poco dopo, l’interesse del web. Il nero, si sa, non tradisce mai — ma è il modo in cui lo si porta a fare la differenza. E Vanessa, con la sua presenza scenica naturale, ha dimostrato ancora una volta di saper abitare qualsiasi look con una disinvoltura che non ha bisogno di eccessi.

Non sono disponibili dettagli sul designer o sulla firma dello styling, ma l’effetto complessivo, documentato da video e immagini circolate online, è stato quello di una donna a proprio agio tanto davanti alle telecamere quanto accanto al marito. Una presenza discreta ma tutt’altro che invisibile, esattamente come ci si aspetta da una professionista del suo calibro.

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Rossano Laurini al suo fianco: la coppia sul red carpet

Uno degli aspetti più chiacchierati della serata è stata la presenza di Rossano Laurini, che ha accompagnato Vanessa all’apertura del festival. Le immagini della coppia insieme sul red carpet hanno circolato rapidamente, e non è difficile capire perché: vederli mano nella mano in un contesto così elegante racconta, senza bisogno di didascalie, di una relazione solida e di una scelta precisa — quella di condividere anche i momenti pubblici più importanti.

Laurini è una figura che Vanessa non ha mai nascosto, anzi: la conduttrice ha sempre parlato della sua vita privata con una certa apertura, senza però trasformarla in uno show. Portarlo con sé a Monte-Carlo è coerente con questo approccio: la vita professionale e quella personale non sono compartimenti stagni, e il festival era chiaramente un’occasione da vivere insieme.

Il Festival de la Comedie: di cosa si tratta

Per chi non lo conoscesse, il Festival de la Comedie di Monte-Carlo è una manifestazione cinematografica dedicata specificamente alla commedia, genere spesso sottovalutato dalla critica ma amatissimo dal pubblico. La 23ª edizione, aperta il 24 settembre 2026, è stata ideata e diretta come di consueto da Ezio Greggio, attore e conduttore italiano che da decenni porta avanti questo progetto nel cuore del Principato di Monaco.

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Il festival attira ogni anno personalità del cinema e della televisione che hanno un legame con il genere comico o con produzioni di intrattenimento di largo respiro. Vanessa Incontrada rientra perfettamente in questo profilo: la sua carriera spazia dalla fiction alla conduzione televisiva, passando per ruoli che l’hanno resa uno dei volti più riconoscibili del panorama italiano. La sua presenza alla kermesse di Monte-Carlo non è quindi una sorpresa, ma conferma il suo status di protagonista dello spettacolo a tutto tondo.

Vanessa Incontrada, una carriera tra Italia e Spagna

Nata in Spagna e cresciuta professionalmente in Italia, Vanessa Incontrada è da anni uno dei volti più amati della televisione italiana. Attrice e conduttrice, ha costruito una carriera capace di attraversare generi diversi — dalla fiction poliziesca ai programmi di intrattenimento — mantenendo sempre un rapporto autentico con il pubblico. Quella autenticità, che traspare anche nelle sue apparizioni pubbliche come quella al festival di Monte-Carlo, è probabilmente uno dei segreti della sua longevità nel mondo dello spettacolo.

Chi la segue sui social sa che Vanessa non ama le pose costruite: quando condivide qualcosa, che sia un momento di lavoro o un’uscita elegante come quella sul red carpet monegasco, lo fa con una naturalezza che la distingue da molti colleghi. E l’immagine di lei accanto a Rossano Laurini, in abito nero, all’apertura di uno dei festival più esclusivi del Mediterraneo, è esattamente il tipo di istantanea che racconta chi è — senza bisogno di aggiungere altro. Per approfondire la manifestazione, il resoconto della 23ª edizione del festival offre ulteriori dettagli sull’evento e sui protagonisti della serata inaugurale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.