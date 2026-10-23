Martina Stella illumina la Festa del Cinema di Roma: ecco come ha conquistato il red carpet

Tra i tanti volti che hanno animato l’undicesima giornata della Festa del Cinema di Roma 2026, quella di Martina Stella è rimasta impressa non solo per la sua presenza scenica, ma anche per una scelta di stile che racconta benissimo come funziona l’abbinamento marrone grigio autunno quando è portato con misura e personalità. Il 23 ottobre 2026, l’attrice è apparsa al photocall del film La sera a Roma con un outfit essenziale eppure centratissimo, capace di dimostrare che non servono eccessi per catturare l’attenzione su un red carpet.

Il photocall di La sera a Roma: Martina Stella protagonista all’undicesima giornata

La 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026, ha ospitato il 23 ottobre il photocall di La sera a Roma, e Martina Stella era lì in prima fila. Nel film, l’attrice interpreta Giulia, una principessa romana — un ruolo che già di per sé porta con sé un certo peso narrativo e simbolico. Presentarsi al photocall con un look azzeccato non è mai un dettaglio secondario: è parte integrante della comunicazione che un’attrice costruisce intorno al suo lavoro.

E Martina Stella ha scelto bene. Niente abiti da sera elaborati, niente sovrastrutture. Solo due pezzi, due colori, una silhouette precisa.

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Giacca in pelle color cioccolato e pantaloni grigi: l’abbinamento marrone grigio autunno funziona davvero

Il look scelto dall’attrice si compone di una giacca in pelle color cioccolato abbinata a pantaloni sartoriali grigi. È esattamente questo tipo di abbinamento marrone grigio autunno che, secondo quanto riportato da DiLei, rientra tra le combinazioni cromatiche più interessanti della stagione Autunno-Inverno 2026.

Ma perché funziona così bene? Il marrone cioccolato ha una profondità calda che richiama immediatamente la stagione: foglie, terra, legno. Il grigio, invece, porta equilibrio — raffredda senza spegnere, aggiunge rigore senza irrigidire. Insieme, i due toni si bilanciano in modo quasi naturale, come se la palette autunnale si fosse trasferita direttamente nel guardaroba.

La scelta della pelle per la giacca aggiunge un elemento di texture che rende il look tridimensionale: non è un semplice blazer, è un pezzo con carattere. I pantaloni sartoriali, invece, portano struttura e pulizia formale, evitando che l’insieme scivoli verso il casual. Il risultato è un outfit che si muove agevolmente tra contesti diversi — funziona su un red carpet, ma funzionerebbe altrettanto bene in un contesto professionale o per un aperitivo autunnale.

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Come replicare questa palette nella vita di tutti i giorni

La buona notizia è che l’abbinamento marrone grigio autunno non richiede pezzi irraggiungibili. Il look di Martina Stella suggerisce alcune regole pratiche che chiunque può applicare.

Punta sui materiali: la pelle (o l’ecopelle) in tono cioccolato è un investimento stagionale che si porta con quasi tutto. Anche una semplice giacca biker trasforma un outfit basico.

la pelle (o l’ecopelle) in tono cioccolato è un investimento stagionale che si porta con quasi tutto. Anche una semplice giacca biker trasforma un outfit basico. Scegli il grigio giusto: il grigio medio o antracite funziona meglio con il marrone scuro; il grigio chiaro tende a sbiadire l’effetto. I pantaloni sartoriali sono il formato più versatile.

il grigio medio o antracite funziona meglio con il marrone scuro; il grigio chiaro tende a sbiadire l’effetto. I pantaloni sartoriali sono il formato più versatile. Evita il terzo colore: quando l’abbinamento marrone grigio è protagonista, meno si aggiunge meglio è. Accessori in tono neutro — nero, beige, panna — non rompono l’armonia cromatica.

quando l’abbinamento marrone grigio è protagonista, meno si aggiunge meglio è. Accessori in tono neutro — nero, beige, panna — non rompono l’armonia cromatica. Gioca con le texture: pelle + lana, oppure velluto + flanella. L’autunno è la stagione dei materiali ricchi, e mixarli intelligentemente è metà del lavoro.

Martina Stella e La sera a Roma: il film e il ruolo

Al di là del look, vale la pena ricordare perché Martina Stella era alla Festa del Cinema. In La sera a Roma, l’attrice veste i panni di Giulia, una principessa romana. È un ruolo che richiede presenza e sfumature, e la scelta di presentarsi al photocall con un outfit elegante ma non ridondante sembra coerente con il tipo di personaggio che porta sullo schermo: definito, non esibito.

La 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma si chiude il 25 ottobre 2026, ma la giornata dell’11 — quella del 23 ottobre — ha già regalato uno degli abbinamenti cromatici più commentati della manifestazione. Non per eccesso, ma per esattezza.

In fondo, è proprio questo che rende interessante l’abbinamento marrone grigio autunno: non urla, ma si fa notare. Esattamente come dovrebbe fare un buon look — e, spesso, anche un buon film.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.