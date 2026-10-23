X Factor, primo Live: Giorgia gioca i due X Pass e salva Teo e Timothée

Il primo Live di X Factor 2026 è andato in onda il 22 ottobre 2026 su Sky e ha già cambiato gli equilibri del programma: una serata intensa, con performance da ricordare, un’eliminazione inaspettata e la mossa più discussa della serata firmata Giorgia, che ha scelto di usare entrambi i suoi X Pass in una sola puntata. Se pensavate che il primo appuntamento con il live fosse una semplice fase di rodaggio, vi siete sbagliati.

L’X Pass di Giorgia: una doppia mossa che ha agitato il tavolo

La novità più attesa e più chiacchierata di questo X Factor 2026 primo live era proprio il meccanismo dell’X Pass: un potere di salvataggio assegnato ai giudici, da usare per proteggere un concorrente dall’eliminazione. Giorgia aveva a disposizione due di questi pass per la prima puntata, e ha deciso di non tenersene nessuno.

I beneficiari sono stati Teo e Timothée, entrambi salvati grazie all’intervento diretto della giudice. Una scelta doppia, netta, che ha inevitabilmente creato tensione tra i banchi della giuria. Quando un giudice usa tutta la sua potenza in un’unica serata, il messaggio agli altri — Paola Iezzi, Irama, Francesco Gabbani e Jake La Furia — è chiaro: i miei artisti non si toccano. Almeno per ora.

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Il gesto di Giorgia ha una logica difensiva comprensibile: proteggere i propri concorrenti nelle prime fasi, quando il pubblico non ha ancora avuto modo di affezionarsi davvero a nessuno. Ma bruciare entrambi gli X Pass nella stessa notte è comunque una scommessa, perché nelle prossime puntate non avrà più quel margine di manovra.

Alice Fregoso eliminata, Teo Bok rientra in gara

Nonostante i salvataggi di Giorgia, la serata ha prodotto comunque un’eliminazione ufficiale: Alice Fregoso ha lasciato il programma dopo il verdetto del primo live. Un addio che ha sorpreso parte del pubblico, considerando che la competizione era appena cominciata.

Parallelamente, Teo Bok è rientrato in gara, un elemento che aggiunge un ulteriore strato di complessità alla classifica e agli equilibri tra i team. Rientri e salvataggi nella stessa puntata rendono il quadro più fluido — e più imprevedibile — di quanto ci si potesse aspettare all’esordio dei live.

Marco Mengoni sul palco: il super ospite del primo live

A rendere la serata ancora più memorabile è arrivato Marco Mengoni, ospite d’eccezione del primo appuntamento live. La sua presenza sul palco di X Factor 2026 ha alzato ulteriormente l’asticella emotiva della serata, ricordando al pubblico il tipo di artista che questo programma, negli anni, è stato capace di formare. Mengoni è lui stesso un prodotto di X Factor, e la sua esibizione da super ospite ha avuto inevitabilmente il sapore di un cerchio che si chiude — o forse di un testimone che passa.

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Le pagelle della prima serata: cosa ha funzionato e cosa no

Parlare di pagelle dopo un solo live è sempre un esercizio parziale, ma alcune indicazioni emergono già con chiarezza. I concorrenti salvati da Giorgia — Teo e Timothée — hanno evidentemente convinto la loro giudice abbastanza da giustificare un intervento così deciso. Il fatto che entrambi abbiano avuto bisogno dell’X Pass per restare in gara suggerisce però che il voto del pubblico non li abbia premiati quanto ci si aspettava.

La giuria nel complesso — con Paola Iezzi, Irama, Francesco Gabbani e Jake La Furia al fianco di Giorgia — si è confermata vivace e non priva di dinamiche competitive. Cinque personalità forti, cinque visioni diverse della musica: è esattamente quella miscela che, nei live, tende a produrre i momenti più interessanti, e a volte i più accesi.

Per seguire aggiornamenti ufficiali sul programma, il riferimento è il canale ufficiale di Sky TG24 dedicato a X Factor.

Quello che è certo, dopo questo X Factor 2026 primo live, è che la stagione è partita con un ritmo già alto. Giorgia ha mostrato le carte — tutte e due — e ora il gioco si fa più aperto. Le prossime puntate diranno se quella doppia scommessa era la mossa giusta o se, senza più X Pass a disposizione, i suoi concorrenti dovranno cavarsela da soli davanti al giudizio del pubblico.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.