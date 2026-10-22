Giulia De Lellis si apre con Selvaggia Lucarelli: gli ex, le lezioni imparate e il nuovo capitolo

C’è un momento in cui anche chi ha costruito una carriera sui social — e su una comunicazione istintiva, diretta, quasi senza filtri — si ferma e decide di tornare sui banchi. Metaforicamente, certo, ma anche molto concretamente. È quello che ha fatto Giulia De Lellis, 30 anni, ospite il 19 ottobre 2026 del podcast Vale Tutto di Selvaggia Lucarelli: un’intervista in cui l’influencer e imprenditrice ha scelto di raccontarsi con una sincerità che va ben oltre il solito copione.

Giulia De Lellis da Selvaggia Lucarelli: cosa ha detto davvero

L’incontro tra Giulia De Lellis e Selvaggia Lucarelli nel format Vale Tutto era uno di quei momenti che in molti attendevano con curiosità — e forse con un pizzico di aspettativa per eventuali scintille. Invece, quello che è emerso è stato qualcosa di più interessante di qualsiasi polemica: una donna di 30 anni che guarda indietro alla propria formazione e ammette, senza imbarazzo, di aver sbagliato qualcosa. Non nelle relazioni, non nelle scelte professionali, ma nella cura che ha dedicato — o meglio, non ha dedicato — alla propria istruzione.

De Lellis ha confessato apertamente di aver commesso errori con le doppie, una delle trappole classiche della lingua italiana, e di aver deciso di correre ai ripari in modo concreto: si è affidata a un professore di italiano per lezioni private. Non è una dichiarazione banale, per qualcuno che costruisce ogni giorno la propria immagine pubblica anche attraverso le parole. Anzi, è esattamente il tipo di ammissione che richiede una certa dose di coraggio.

→ Leggi anche: Ballando con le Stelle, le pagelle del 17 ottobre: Monica Guerritore strega la giuria, Ghione nella bufera

Lezioni private di italiano e dizione: il percorso di formazione

Non si è fermata all’italiano scritto. Giulia De Lellis ha rivelato di aver seguito anche lezioni di dizione, un dettaglio che racconta molto sull’approccio che sta avendo in questa fase della sua vita. Lavorare sulla voce, sull’articolazione, sulla presenza pubblica — non è qualcosa che si fa per caso o per moda. È un investimento su se stessa che parla di una consapevolezza crescente rispetto al proprio ruolo e alla propria immagine.

Il filo conduttore di questa parte dell’intervista è il rimpianto — non quello paralizzante, ma quello costruttivo. De Lellis ha detto chiaramente di rammaricarsi di non aver dedicato abbastanza tempo allo studio durante la giovinezza. È una riflessione che molti della sua generazione — quella che ha visto esplodere i social e ha scelto strade alternative a quelle tradizionali — potrebbero riconoscere come propria.

Mai dire mai alla laurea: l’orizzonte aperto

E il futuro? Su questo, De Lellis ha usato una formula che lascia tutto aperto: «Mai dire mai alla laurea». Non un annuncio, non un progetto definito, ma una porta che non si chiude. In un momento in cui molte figure del mondo dell’intrattenimento e dei social tendono a presentarsi come già complete, già arrivate, questa apertura ha qualcosa di genuino.

→ Leggi anche: Francesco Totti si racconta: la depressione, il divorzio che nessuno si aspettava e la ritrovata serenità con Noemi

Dire «non lo escludo» rispetto a un percorso universitario, a 30 anni, con una carriera già consolidata, significa riconoscere che la formazione non ha una scadenza. E che le lacune — anche quelle grammaticali, anche quelle di pronuncia — si possono colmare, se si ha la volontà di farlo.

Perché questa intervista su Vale Tutto funziona

Il podcast di Selvaggia Lucarelli, Vale Tutto, si è costruito una reputazione proprio su questo tipo di conversazioni: non l’intervista promozionale, non il passaggio televisivo in cui tutto è già scritto, ma un dialogo in cui l’ospite è chiamato a rispondere davvero. E Giulia De Lellis sembra aver colto l’occasione per offrire un ritratto di sé più sfumato rispetto a quello che circola abitualmente sui suoi canali social.

L’intreccio tra Giulia De Lellis e Selvaggia Lucarelli in questo contesto funziona perché le due hanno stili comunicativi molto diversi — e quella differenza genera attrito produttivo. Non conflitto, ma profondità. Puoi ascoltare l’episodio direttamente su Radio 105, dove sono riportati anche i passaggi principali dell’intervista.

Quello che rimane, alla fine, è l’immagine di una persona che a 30 anni ha scelto di smettere di fingere che certe lacune non esistano — e ha deciso, invece, di lavorarci. È una scelta che, nel mondo dei social in cui tutto deve sembrare già perfetto, ha ancora il sapore di qualcosa di raro.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.