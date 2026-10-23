X Factor 2026, il primo Live con Marco Mengoni e la sorpresa dell’X Pass di Giorgia

Giovedì 22 ottobre 2026 è andato in onda il primo appuntamento con i Live di X Factor 2026: un’edizione che già dalle fasi precedenti aveva accumulato attesa, curiosità e qualche colpo di scena. L’x factor 2026 live inaugurale ha portato sul palco di Sky Uno dodici artisti selezionati all’ultimo Call, un ospite d’eccezione che ha fatto parlare di sé e una novità nella giuria capace di cambiare le dinamiche del programma.

Dodici artisti, una sola serata: com’è strutturato il primo Live

Il meccanismo della prima puntata è chiaro: i dodici artisti scelti durante il Last Call si sono esibiti davanti alla giuria e al pubblico, con il voto del pubblico a casa che inizia a pesare fin da subito. La posta in gioco è alta, perché già in questa fase nessuno può permettersi una performance sottotono. L’appuntamento era fissato alle 21:15 su Sky Uno, disponibile anche in streaming su NOW e on demand, il che significa che chi non ha potuto seguirlo in diretta ha comunque la possibilità di recuperarlo senza perdere nulla.

Quella del primo Live è sempre una serata particolare: i concorrenti devono dimostrare di saper reggere la pressione di un contesto completamente diverso dai Bootcamp e dalle Home Visit. Non si tratta più di convincere i giudici, ma di conquistare chi sta guardando dal divano.

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Marco Mengoni super ospite: il ritorno che nessuno si aspettava davvero

Il nome che ha catalizzato più attenzione nelle ore precedenti alla messa in onda è stato quello di Marco Mengoni, annunciato come super ospite della prima serata Live. Il suo legame con X Factor è storico — è proprio da quel palco che è partita la sua carriera — e ogni suo ritorno al programma ha sempre un peso specifico diverso rispetto a qualsiasi altro ospite.

La sua presenza nella puntata inaugurale del 2026 non è soltanto un omaggio alla storia del programma: è anche un segnale di quanto Sky e FremantleMedia Italia vogliano marcare l’inizio dei Live con un momento memorabile. Mengoni sa come si sta su quel palco, e la sua esibizione ha offerto ai dodici concorrenti in gara un metro di paragone concreto su cosa significhi portare una canzone al livello successivo.

L’X Pass di Giorgia: la seconda chance che cambia tutto

Una delle novità più discusse di questa edizione è il cosiddetto X Pass, lo strumento speciale nelle mani di Giorgia che le consente di richiamare in gara due concorrenti precedentemente eliminati. Non si tratta di un meccanismo di ripescaggio generico: è una scelta discrezionale, personale, che Giorgia usa a propria discrezione per riportare sul palco artisti che ritiene abbiano ancora qualcosa da dire.

L’X Pass introduce una variabile interessante nell’equilibrio tra i giudici: se un concorrente eliminato da un’altra squadra viene recuperato tramite questo strumento, le dinamiche interne alla competizione si complicano. Chi torna ha la pressione di dover dimostrare di meritare la seconda opportunità; chi è già in gara sa che il proprio posto non è mai completamente al sicuro.

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Puoi trovare tutti i dettagli sul funzionamento del voto e sul calendario dei Live su Movieplayer.

Irama nuovo giudice: una presenza che ridisegna gli equilibri

Tra le novità di questa edizione spicca l’ingresso di Irama come nuovo giudice. La sua presenza cambia la composizione della giuria in modo sostanziale: Irama porta un punto di vista generazionale diverso, un’esperienza diretta con il mercato musicale contemporaneo italiano e una sensibilità artistica che già nelle prime fasi del programma ha mostrato di saper distinguersi.

Avere un giudice che ha vissuto in prima persona le logiche dell’industria discografica degli ultimi anni — Sanremo incluso — significa avere qualcuno capace di leggere le esibizioni dei concorrenti con occhi diversi rispetto a chi è nel settore da decenni. Che questo si traduca in tensioni creative con gli altri giudici o in sinergie inaspettate è uno degli aspetti più interessanti da seguire nelle prossime settimane.

Con il primo x factor 2026 live ormai alle spalle, l’edizione entra nel vivo: dodici artisti, una giuria rinnovata, un X Pass che può stravolgere le carte in tavola e un ospite come Mengoni che ha alzato immediatamente l’asticella. Le prossime puntate diranno chi ha la tenuta per reggere fino in fondo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.