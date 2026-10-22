X Factor 2026, partono i Live Show: dodici concorrenti pronti a tutto all’X Factor Arena di Assago

Stasera, 22 ottobre 2026, parte ufficialmente la fase più attesa della stagione: l’X Factor 2026 live show apre i battenti all’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago, e dodici concorrenti selezionati dopo settimane di Audition, Bootcamp e Last Call sono pronti a contendersi un posto nella storia del programma. Da questa sera fino alla finale del 3 dicembre 2026, sarà il pubblico a decidere chi merita davvero di alzare il trofeo.

Dal Teatro Repower all’Unipol Forum: il percorso dei Live

La macchina produttiva di Sky Italia ha scelto due location simboliche per questa edizione. Le puntate settimanali si terranno all’X Factor Arena, ospitata nel Teatro Repower di Assago, uno spazio capace di creare quella tensione da arena che trasforma ogni esibizione in un evento. Il gran finale, invece, si sposterà all’Unipol Forum di Assago, palazzetto che ha ospitato nel tempo i concerti dei più grandi artisti internazionali — una scelta che dice molto sulle ambizioni del programma.

Tra il 22 ottobre e il 3 dicembre ci sono circa sei settimane di sfide, eliminazioni e colpi di scena. Un calendario serrato, che non lascia spazio agli errori: ogni performance può essere decisiva.

La giuria: cinque nomi, cinque stili diversi

Difficile ricordare un panel di giudici altrettanto variegato nelle ultime edizioni. Quest’anno al tavolo siedono Irama, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani — quattro personalità con percorsi artistici profondamente diversi tra loro, dalla trap al pop elettronico, dall’indie al cantautorato ironico. Ma la vera sorpresa di questa edizione porta il nome di Giorgia.

La cantante romana non è soltanto una quinta voce al tavolo: ha in mano uno strumento esclusivo, il cosiddetto doppio X Pass, che le permette di ripescare due concorrenti eliminati dagli altri giudici. Una mossa che potenzialmente ribalta le regole del gioco e che rende il suo ruolo decisivo ben oltre il semplice voto. Come e quando lo userà è ancora tutto da vedere.

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I dodici concorrenti: chi sono i protagonisti dell’X Factor 2026 live show

Ogni giudice guida una squadra di tre concorrenti, per un totale di dodici artisti pronti a salire sul palco di Assago. Tra i nomi già confermati spiccano Giacomo Calò, 22 anni, e Alice Fregoso, 18 anni — due giovani con storie e sonorità differenti, entrambi arrivati fin qui dopo un percorso di selezione tutt’altro che semplice. C’è poi la band toscana degli Scraffs, che porta sul palco dei Live una formula collettiva in un’edizione dove i solisti sembrano dominare.

Gli altri nove nomi completano un quadro che, per ora, resta in parte da scoprire puntata dopo puntata. È proprio questa progressiva rivelazione uno degli elementi che tiene il pubblico incollato allo schermo settimana dopo settimana: nell’X Factor 2026 live show non esiste un favorito assoluto finché la gara non entra nel vivo.

Cosa rende diversa questa edizione

Rispetto alle stagioni precedenti, il meccanismo del doppio X Pass in mano a Giorgia introduce una variabile inedita: un concorrente eliminato potrebbe rientrare in gara, rimescolando le carte in modo imprevedibile. Non è un dettaglio marginale — significa che nessuna eliminazione è definitiva finché Giorgia non ha esaurito i suoi jolly.

Sul fronte della giuria, la convivenza tra profili così distanti — il rap di Jake La Furia, il pop di Paola Iezzi, la sensibilità cantautorale di Irama e la vena ironica di Francesco Gabbani — promette dinamiche interessanti anche al tavolo, non solo sul palco. I giudici portano con sé fanbase consolidate e punti di vista spesso divergenti su cosa significhi fare musica oggi in Italia.

Puoi seguire aggiornamenti ufficiali sui concorrenti e sulle puntate direttamente su xfactor.sky.it, dove Sky aggiorna schede e contenuti extra in tempo reale.

Sei settimane di gara, dodici artisti, cinque giudici con poteri asimmetrici e una finale all’Unipol Forum che si preannuncia come un vero evento live: l’edizione 2026 ha tutti gli ingredienti per essere ricordata. Adesso tocca alla musica parlare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.