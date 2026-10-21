Il Volo – Uno per tutti: Ignazio Boschetto duetta con Noemi, arrivano Bertè, Emma, Madame e Nek

Stasera, mercoledì 21 ottobre 2026, va in onda su Canale 5 in prima serata la seconda puntata di Il Volo – Uno per tutti, lo speciale televisivo dedicato al trio lirico più celebre d’Italia. Una serata che si preannuncia densa di musica, ospiti di peso e momenti inediti, con una scaletta capace di spaziare dal pop alla lirica passando per il cantautorato italiano.

Ignazio Boschetto alla conduzione con Noemi: un duo inaspettato

La scelta di affidare la conduzione a Ignazio Boschetto — uno dei tre componenti de Il Volo — è già di per sé un elemento che distingue questo speciale dai classici show musicali. Boschetto non si limita a cantare: guida il racconto della serata insieme a Noemi, che partecipa in qualità di co-conduttrice speciale. Un abbinamento che unisce la solidità vocale del tenore siciliano alla personalità diretta e carismatica della cantante romana, due voci che nel panorama musicale italiano rappresentano mondi apparentemente distanti ma che qui trovano un terreno comune.

Accanto a Boschetto, gli altri due membri del trio — Piero Barone e Gianluca Ginoble — sono naturalmente presenti sul palco, affiancati da una grande orchestra che accompagna ogni esibizione. Il formato dello speciale prevede duetti, collaborazioni, rivisitazioni di brani celebri e performance inedite: esattamente il tipo di contenuto che rende questi eventi diversi da un semplice concerto televisivo.

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La location: Palazzo Te a Mantova

La cornice scelta per questa seconda puntata di Il Volo – Uno per tutti è Palazzo Te a Mantova, una delle residenze rinascimentali più straordinarie d’Italia. Costruito per Federico II Gonzaga nel XVI secolo, il palazzo è un capolavoro di Giulio Romano e oggi è anche sede museale di rilevanza internazionale. Girare uno speciale musicale in un luogo del genere non è una scelta casuale: l’estetica de Il Volo ha sempre puntato sull’incontro tra bellezza artistica e potenza vocale, e Palazzo Te offre esattamente quel tipo di grandiosità visiva che amplifica ogni nota.

Gli ospiti della serata: da Loredana Bertè a Madame

La scaletta degli ospiti è probabilmente il punto di maggiore interesse per il pubblico. Questa puntata di Il Volo – Uno per tutti porta sul palco nomi che coprono generazioni e generi diversissimi della musica italiana contemporanea.

Loredana Bertè — icona assoluta del rock e del pop italiano, la sua presenza promette uno dei momenti più elettrici della serata;

— icona assoluta del rock e del pop italiano, la sua presenza promette uno dei momenti più elettrici della serata; Emma — vincitrice di Amici e voce tra le più riconoscibili della scena pop italiana degli ultimi quindici anni;

— vincitrice di Amici e voce tra le più riconoscibili della scena pop italiana degli ultimi quindici anni; Madame — rapper e cantautrice veronese, tra le artiste più originali e discusse della sua generazione;

— rapper e cantautrice veronese, tra le artiste più originali e discusse della sua generazione; Nek — cantautore emiliano con una carriera lunga tre decenni, capace di attraversare epoche musicali mantenendo una fanbase solidissima;

— cantautore emiliano con una carriera lunga tre decenni, capace di attraversare epoche musicali mantenendo una fanbase solidissima; Malika Ayane — interprete raffinata con una sensibilità musicale che si sposa naturalmente con il registro lirico de Il Volo;

— interprete raffinata con una sensibilità musicale che si sposa naturalmente con il registro lirico de Il Volo; Michele Bravi — voce delicata e intensa, già ospite in diverse produzioni televisive di qualità;

— voce delicata e intensa, già ospite in diverse produzioni televisive di qualità; Nina Zilli — cantante soul e pop con radici nel jazz, una delle artiste più versatili del panorama italiano;

— cantante soul e pop con radici nel jazz, una delle artiste più versatili del panorama italiano; Ekaterina Bakanova — soprano di formazione operistica, la cui presenza sottolinea l’anima lirica che è il cuore pulsante del progetto.

È un cast che, guardato nel suo insieme, racconta qualcosa di preciso sull’ambizione dello speciale: non uno show pensato per un solo tipo di pubblico, ma un tentativo di costruire ponti tra mondi musicali che raramente si incontrano in prima serata. Vedere Madame e Ekaterina Bakanova sullo stesso palco, entrambe ospiti de Il Volo, è già di per sé una dichiarazione d’intenti.

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Cosa aspettarsi da “Il Volo – Uno per tutti” stasera

Il formato dello speciale prevede che ogni collaborazione non sia semplicemente un’esibizione affiancata, ma una vera e propria reinterpretazione — duetti costruiti attorno alle voci degli ospiti, arrangiamenti orchestrali che trasformano brani noti in qualcosa di nuovo. È questo che rende Il Volo – Uno per tutti interessante anche per chi non è un fan storico del trio: la promessa di sentire canzoni familiari in vesti inaspettate, o di scoprire affinità vocali che sulla carta sembravano improbabili.

Per chi vuole seguire la diretta o recuperare la puntata in streaming, lo speciale è disponibile anche su Mediaset Infinity, la piattaforma ufficiale di Mediaset.

Una serata che, tra la suggestione visiva di Palazzo Te, la conduzione di Boschetto con Noemi e una lista ospiti che attraversa cinquant’anni di musica italiana, ha tutti gli ingredienti per essere uno degli appuntamenti televisivi più ricchi di questo autunno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.