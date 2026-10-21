Kasia Smutniak alla Festa del Cinema di Roma: il tailleur maschile che conquista tutti

Alla Festa del Cinema di Roma 2026, Kasia Smutniak ha scelto di non passare inosservata — e ci è riuscita benissimo. Sul red carpet allestito per la presentazione del film Mustang, l’attrice, modella e regista ha sfoggiato un tailleur maschile oversize che ha immediatamente catalizzato l’attenzione, diventando uno dei look più discussi dell’intera manifestazione. Il suo approccio al kasia smutniak tailleur roma è stato tutt’altro che scontato: niente gioielli vistosi, niente abiti da sera prevedibili. Solo una sartorialità precisa, un taglio deciso e un accessorio capace di raccontare molto più di una collana.

Un tailleur à la garçonne firmato The Attico

Il punto di partenza del look è il capo in sé: un tailleur oversize dal taglio maschile, firmato The Attico, il brand romano fondato da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini che negli ultimi anni ha conquistato le celebrity di mezzo mondo con la sua estetica ibrida tra rigore sartoriale e libertà contemporanea. Kasia Smutniak ha interpretato il pezzo con quella sicurezza che solo chi ha un rapporto solido con la propria immagine riesce a trasmettere.

La silhouette mannish — spalle strutturate, vita non marcata, gamba ampia — è una delle proposte più polarizzanti della moda attuale. Ma stanno bene a tutti? Probabilmente no. Eppure su Smutniak funziona in modo quasi naturale, perché lei non indossa il tailleur: lo abita. La scelta di un taglio così netto per un red carpet racconta una precisa dichiarazione di stile: eleganza senza compromessi, personalità senza decorazioni superflue.

Il cordino nepalese al posto della collana: il dettaglio che cambia tutto

Se il tailleur è il protagonista visivo del look, è l’accessorio al collo a dare profondità all’intera composizione. Kasia Smutniak ha rinunciato a qualsiasi gioiello tradizionale, scegliendo al suo posto un cordino nepalese — un filo sottile, carico di significato, lontanissimo dall’estetica del gioiello da red carpet. Un gesto che, nel contesto della Festa del Cinema di Roma, non è passato inosservato.

Il contrasto tra la struttura formale del tailleur e la leggerezza quasi spirituale del cordino nepalese crea una tensione visiva interessante. È proprio questo tipo di scelta — apparentemente piccola, in realtà molto meditata — che distingue un look memorabile da uno semplicemente bello. Kasia Smutniak con il suo tailleur a Roma ha dimostrato che l’accessorio giusto non è necessariamente quello più costoso o più visibile.

Sul red carpet anche Sophie Taricone in Giorgio Armani

La serata legata alla presentazione di Mustang ha avuto anche un’altra protagonista sul tappeto rosso: Sophie Taricone, che ha affiancato Kasia Smutniak sfoggiando un look firmato Giorgio Armani, completato da gioielli Garatti. La presenza di Sophie Taricone — figlia di Pietro Taricone — accanto a Smutniak ha reso la serata ancora più carica di significato, trasformando il red carpet in qualcosa di più intimo e personale rispetto al consueto appuntamento mondano.

Le due donne insieme hanno offerto uno dei momenti visivamente più forti della Festa del Cinema di Roma 2026: da un lato la struttura sartoriale del tailleur di Smutniak, dall’altro la raffinatezza classica dell’Armani indossato da Sophie. Due codici estetici diversi, due generazioni, una storia comune.

Perché il look di Kasia Smutniak funziona nel contesto della moda attuale

Il fenomeno del mannish dressing non è nuovo, ma continua a essere uno degli strumenti più efficaci con cui le donne nel mondo dello spettacolo comunicano autorevolezza e libertà stilistica. Pensando ai grandi momenti della moda da red carpet, il tailleur maschile ha attraversato decenni senza mai perdere rilevanza — da Marlene Dietrich in poi, se vogliamo dirla tutta.

Nel 2026, scegliere un oversize suit al posto di un abito da sera significa anche prendere posizione: rifiutare la decorazione fine a se stessa, privilegiare la forma alla frivolezza. Kasia Smutniak con il suo tailleur alla Festa del Cinema di Roma ha fatto esattamente questo, e il cordino nepalese ha aggiunto quella nota personale che impedisce al look di diventare asettico o puramente concettuale.

Per chi vuole approfondire le tendenze della moda da red carpet legate alla Festa del Cinema, Vogue Italia ha documentato l’intera apparizione con dettagli su entrambi i look della serata.

Quello che rimane, al di là delle etichette e dei brand, è un’immagine forte e coerente: Kasia Smutniak sa esattamente chi è davanti a un obiettivo, e ogni scelta — dal tailleur The Attico al cordino nepalese — lo conferma senza bisogno di ulteriori spiegazioni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.