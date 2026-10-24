Trend make-up autunno: rosso sangue e smokey eyes, ma stanno bene a tutti?

L’autunno 2026 porta con sé una palette di tendenze beauty che punta decisa verso il buio, il drammatico e il sensuale. Se hai già iniziato a chiederti cosa mettere in valigia per la stagione fredda — o almeno nel tuo beauty case — il makeup autunno 2026 risponde con labbra accese, occhi affumicati e un’estetica complessiva che non ha paura di osare. Niente pastelli, niente minimalismo timido: questa stagione si porta il colore dove fa più effetto.

Smokey eyes: il grande ritorno dell’occhio affumicato

Tra i trend più confermati del makeup autunno 2026, lo smokey eye torna protagonista — ma con sfumature nuove rispetto alle versioni che abbiamo già visto. Le tendenze segnalano in particolare i toni seppia e le sfumature espresso, che sostituiscono il classico nero puro con qualcosa di più caldo, quasi terroso. Il risultato è un occhio fumoso che si adatta meglio alle carnagioni mediterranee e che funziona tanto di giorno quanto di sera.

La tecnica delle blurred lines — linee volutamente sfumate, quasi sbavate — è un altro elemento che caratterizza questa stagione. Si tratta di un approccio che valorizza l’imperfezione controllata: l’eyeliner non deve essere perfettamente definito, anzi, un bordo leggermente mosso rende l’occhio più intenso e misterioso. Abbinato alle cosiddette ghost lashes, ovvero ciglia rese quasi trasparenti con mascara minimal o tinte neutre, il look complessivo acquisisce una profondità insolita.

Per chi vuole sperimentare, la versione soft smokey eye è quella più accessibile: ombretti in tonalità borgogna o marrone scuro sfumati verso l’esterno, con una matita nera usata con leggerezza sull’interno palpebra. Niente di eccessivamente tecnico, ma l’effetto è comunque di grande impatto.

Labbra rosso sangue e borgogna: il vero protagonista della stagione

Se c’è un elemento che definisce il makeup autunno 2026 più di qualsiasi altro, è sicuramente il rossetto. Le labbra rosso intenso e borgogna dominano la scena, con una presenza che richiama la glamour revival degli anni Novanta ma con un’intensità contemporanea. Non si tratta del classico rosso corallo estivo: qui si parla di tonalità più scure, quasi vinaccia, che si avvicinano al rosso sangue.

Come si porta? La regola non scritta di questa stagione è il contrasto: labbra forti con occhi tenuti in secondo piano, oppure — per chi ama il massimalismo — labbra e occhi entrambi intensi, in un equilibrio audace che funziona solo se la base è impeccabile. A proposito di base: il trend della glowy base si conferma anche in autunno, con una pelle luminosa che fa da contrappunto ai colori profondi delle labbra e degli occhi.

Per applicare un rosso scuro senza sbavature, alcuni accorgimenti pratici fanno la differenza: definire il bordo delle labbra con una matita del medesimo tono prima di applicare il rossetto, tamponare con un fazzoletto dopo il primo strato e ripetere l’applicazione per una maggiore durata. I finish opachi o satinati reggono meglio nel tempo rispetto a quelli lucidi, specialmente con le tonalità più scure.

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Antiblush e base glowy: la pelle che fa da protagonista

Uno dei trend più discussi tra gli addetti ai lavori è quello dell’antiblush: invece di applicare il blush sulle guance per dare colore e calore, si punta su una pelle quasi monocromatica, neutra, che lascia tutto il protagonismo agli occhi e alle labbra. È una scelta stilistica coraggiosa, che rompe con l’approccio healthy glow degli ultimi anni e sposta l’attenzione verso un’estetica più costruita e teatrale.

La base glowy, invece, rimane un pilastro: fondotinta leggeri o tinte BB con finish luminoso, applicati in modo da lasciare visibile la texture naturale della pelle. L’obiettivo non è coprire tutto, ma uniformare senza appiattire. Abbinata all’assenza di blush, questa base crea un effetto quasi lunare, perfetto per valorizzare i colori forti di labbra e occhi.

Come costruire un look autunnale completo

Mettere insieme questi elementi senza risultare eccessivi richiede un po’ di equilibrio. Ecco un approccio pratico:

Base : fondotinta leggero con finish luminoso, correttore solo dove necessario, niente cipria pesante.

: fondotinta leggero con finish luminoso, correttore solo dove necessario, niente cipria pesante. Occhi : smokey in tonalità seppia o borgogna con linee sfumate, matita interna nera o marrone.

: smokey in tonalità seppia o borgogna con linee sfumate, matita interna nera o marrone. Labbra : rossetto rosso scuro o borgogna, applicato con matita labbra per definire il bordo.

: rossetto rosso scuro o borgogna, applicato con matita labbra per definire il bordo. Guance : antiblush oppure un tocco leggerissimo di blush in tono rosato freddo, mai arancione.

: antiblush oppure un tocco leggerissimo di blush in tono rosato freddo, mai arancione. Finitura: niente spray fissante lucido sugli occhi, per mantenere l’effetto sfumato e non riflettente.

Per chi vuole approfondire le tendenze eyeshadow della stagione, Who What Wear ha dedicato un’analisi dettagliata agli ombretti autunno 2026, con focus sulle sfumature avorio come accento sui toni seppia.

Halloween 2026: l’occasione perfetta per osare di più

Tutto questo immaginario — occhi fumosi, labbra scure, pelle quasi lunare — si presta naturalmente anche ai look di Halloween 2026. Non che sia necessario aspettare la notte del 31 ottobre per indossare un rossetto borgogna, ma è indubbio che i trend di questa stagione e l’estetica della festa si sovrappongano in modo quasi perfetto. Un smokey eye sepia spinto, labbra rosso sangue e pelle pallida luminosa costruiscono già un look da sera straordinario, senza bisogno di aggiungere elementi di costume espliciti.

Per chi vuole alzare ulteriormente il livello, si può giocare con le ghost lashes e le linee sfumate per creare un effetto quasi soprannaturale, oppure portare le tonalità borgogna anche sulle palpebre inferiori, per un occhio che sembra quasi livido — nel senso più glamour del termine.

In fondo, il fascino del makeup autunno 2026 sta proprio in questo: è una stagione che non chiede di essere sobri. Le tendenze confermano che il momento del colore intenso, del gesto audace e del rosso che non si scusa con nessuno è adesso — e c’è tutto il tempo per sperimentare, sbagliare e trovare la propria versione di questo autunno scuro e bellissimo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.