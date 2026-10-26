Alice Pagani rilancia il bolero con i baggy jeans alla Festa del Cinema di Roma

Alla Festa del Cinema di Roma 2026, tra premier attese e red carpet affollati, uno dei momenti più discussi sul fronte moda non è arrivato da una grande maison né da un abito da sera elaborato. È arrivato da Alice Pagani, che ha scelto di presentarsi con un bolero rosso abbinato a jeans baggy — un accostamento che, sulla carta, potrebbe sembrare rischioso, e che invece ha funzionato alla perfezione, riaccendendo l’interesse per un capo che sembrava ormai archiviato.

Alice Pagani e il bolero rosso con i jeans baggy alla Festa del Cinema

L’attrice, nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Ludovica Storti nella serie Netflix Baby, ha dimostrato ancora una volta di avere un rapporto diretto e personale con la moda, senza affidarsi ai codici più scontati del tappeto rosso. Il bolero rosso abbinato a jeans baggy è esattamente il tipo di scelta che divide: chi lo vede e pensa “impossibile”, e chi invece capisce subito che quella combinazione racconta qualcosa di preciso sull’autunno che stiamo vivendo. Pagani appartiene chiaramente alla seconda categoria — e il risultato le ha dato ragione.

Il bolero, per chi non lo ricordasse, è quel piccolo giacchino corto che arriva appena sotto il seno, senza bottoni o con una chiusura minima, nato nella tradizione spagnola e poi adottato dalla moda occidentale in varie ondate, dagli anni Cinquanta fino ai primi Duemila. Sembrava un capo destinato a restare nei bauli delle nonne o al massimo nelle sfilate di chi ama il vintage più estremo. Alice Pagani lo ha riportato al centro della scena, e l’ha fatto nel modo più efficace possibile: non in chiave nostalgica, ma attualissima.

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Perché il bolero funziona con i jeans baggy

La chiave di lettura di questo look sta nell’equilibrio tra le proporzioni. Il bolero è, per definizione, un capo che scopre e stringe nella parte alta del corpo. I jeans baggy, al contrario, sono ampi, morbidi, con una vita alta o media che crea volume nella parte inferiore. Mettere insieme questi due elementi significa giocare con i contrasti in modo consapevole: il risultato è una silhouette che valorizza il punto vita senza essere costrittiva, e che bilancia struttura e fluidità.

Il rosso, poi, non è un dettaglio secondario. È il colore che trasforma un accostamento potenzialmente casual in un vero statement. Un bolero beige o nero con i baggy jeans avrebbe avuto un effetto più sobrio, più quotidiano. Il rosso alza il tono, porta energia e rende il look adatto anche a un contesto come la Festa del Cinema, dove l’eleganza è attesa ma non deve essere per forza formale.

Come replicare il look nella vita di tutti i giorni

La buona notizia è che il bolero rosso con i jeans baggy non è un look esclusivamente da red carpet. Anzi, la sua forza sta proprio nella versatilità. Ecco alcune indicazioni pratiche per adattarlo all’autunno:

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Scegli un bolero strutturato , preferibilmente in tessuto con una certa consistenza — lana, tweed leggero o jersey spesso — per tenerlo in forma e renderlo adatto alle temperature autunnali.

, preferibilmente in tessuto con una certa consistenza — lana, tweed leggero o jersey spesso — per tenerlo in forma e renderlo adatto alle temperature autunnali. Punta su jeans baggy a vita alta : aiutano a definire la silhouette e si abbinano meglio al taglio corto del bolero rispetto ai modelli a vita bassa.

: aiutano a definire la silhouette e si abbinano meglio al taglio corto del bolero rispetto ai modelli a vita bassa. Gioca con le calzature : stivali al ginocchio o anfibi rendono il look più edgy; mocassini o décolleté lo spostano verso il raffinato.

: stivali al ginocchio o anfibi rendono il look più edgy; mocassini o décolleté lo spostano verso il raffinato. Non sovraccaricare gli accessori : il bolero rosso è già di per sé un pezzo forte. Orecchini discreti e una borsa semplice bastano.

: il bolero rosso è già di per sé un pezzo forte. Orecchini discreti e una borsa semplice bastano. Sotto il bolero, meno è meglio: una canotta, un top minimal o addirittura nulla (se il bolero lo permette) mantengono il look pulito e moderno.

Il bolero rosso e i jeans baggy come tendenza autunnale

Che questo accostamento possa diventare uno dei look più replicati dell’autunno è una previsione plausibile, non ancora un dato certo. Ma guardando a come si stanno muovendo i guardaroba in questa stagione — con un forte ritorno al vintage rielaborato e una preferenza per i contrasti di volume — la direzione sembra quella giusta. I jeans baggy sono già da qualche stagione un pilastro del guardaroba contemporaneo; il bolero era il pezzo mancante per completare l’equazione.

Alice Pagani ha avuto il merito di mostrare che l’abbinamento funziona anche fuori dalla passerella, in un contesto reale e visibile come la Festa del Cinema. Per chi vuole esplorare ulteriormente l’evoluzione di questo trend nel panorama della moda italiana e internazionale, DiLei ha dedicato un approfondimento al look completo dell’attrice.

Alla fine, il fascino di certi look sta proprio qui: nell’idea che un capo dato per finito possa tornare a sorprendere, se indossato con la giusta consapevolezza. E il bolero rosso abbinato ai jeans baggy di Alice Pagani è la prova che in moda, ogni archivio può riaprirsi nel momento meno atteso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.