Natale su Canale 5: La Ruota della Fortuna in maratona e il ritorno di This is Me

Mentre le decorazioni natalizie cominciano a fare capolino nelle vetrine, Mediaset ha già le idee chiare su come accompagnare il pubblico di Canale 5 durante le festività. Il palinsesto Natale Canale 5 prende forma con alcune conferme attese e qualche ritorno gradito: niente pause forzate per i volti più amati del preserale, e la prima serata si prepara ad accogliere uno show che l’anno scorso aveva conquistato numeri importanti.

La Ruota della Fortuna non si ferma: Gerry Scotti e Samira Lui restano al loro posto

La notizia che in molti si aspettavano — o forse temevano — è arrivata: La Ruota della Fortuna non andrà in vacanza. Gerry Scotti e Samira Lui continueranno a condurre il programma senza interruzioni durante il periodo natalizio, confermando la scelta di Mediaset di puntare sulla continuità nel preserale.

Non è una decisione banale. Il preserale è una delle fasce più delicate del palinsesto televisivo: il pubblico che torna a casa, le famiglie che si ritrovano, i nonni che accendono la televisione quasi per abitudine. La Ruota della Fortuna in quella fascia oraria funziona proprio perché è un appuntamento fisso, rassicurante, riconoscibile. Interromperlo a Natale — quando la platea potenziale è ancora più ampia — avrebbe significato rinunciare a un vantaggio competitivo reale.

La coppia Scotti-Lui si è consolidata nel corso dei mesi, e la decisione di mantenerla in onda durante le feste è anche un segnale di fiducia da parte della rete. Chi sperava in una pausa dovrà aspettare: il gioco delle lettere e delle fortune continua.

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This Is Me torna in prima serata con Silvia Toffanin

La vera sorpresa — o forse no, visto il successo della prima edizione — è il ritorno di This Is Me nel palinsesto natalizio di Canale 5. Silvia Toffanin torna in prima serata con il format che celebra i talenti usciti da Amici di Maria De Filippi, tra esibizioni, emozioni e bilanci di carriera.

Il programma aveva dimostrato di saper parlare a un pubblico trasversale: non solo i fan storici del talent di Maria De Filippi, ma anche chi cerca intrattenimento leggero ma non superficiale. Il Natale, in questo senso, è il contesto perfetto: storie di riscatto, crescita artistica e rivincite personali si sposano bene con l’atmosfera delle feste.

La conduzione di Toffanin è uno degli elementi che ha funzionato meglio nella prima edizione. Il suo stile — empatico, mai invadente, capace di mettere a proprio agio gli ospiti — si adatta bene a un format che chiede ai protagonisti di aprirsi e raccontarsi. Vederla di nuovo in prima serata su Canale 5 è una notizia che farà piacere a molti.

Le pause di Uomini e Donne e Amici: cosa cambia nel daytime

Non tutto resta invariato, ovviamente. Il periodo natalizio porta con sé anche qualche stop: i programmi di Maria De Filippi, Uomini e Donne e Amici, si fermeranno durante le festività. È una scelta consolidata, che segue la logica delle produzioni: i ritmi registrativi rallentano, il pubblico è più disperso, e le repliche o i programmi speciali riempiono gli spazi.

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Per gli appassionati del trono classico e del talent, si tratterà di una pausa temporanea. Ma per chi invece preferisce i format più leggeri e i game show, il Natale 2026 su Canale 5 si annuncia più ricco del solito — almeno nella fascia preserale e in prima serata.

Vale la pena seguire gli aggiornamenti direttamente sul sito ufficiale di Mediaset per avere il quadro completo delle programmazioni speciali man mano che si avvicinano le festività.

Un palinsesto che punta sulla familiarità

Guardando il quadro complessivo, la strategia del palinsesto Natale Canale 5 sembra chiara: puntare su volti noti, format già rodati e continuità. Niente esperimenti rischiosi, niente debutti in una fascia così delicata. La Ruota della Fortuna garantisce la tenuta del preserale, This Is Me porta emozione e spettacolo in prima serata, e la pausa dei programmi di De Filippi lascia spazio a contenuti più adatti al clima festivo.

È una scelta conservativa? In parte sì. Ma è anche una scelta che rispetta il pubblico, che a Natale cerca soprattutto comfort televisivo — qualcosa di piacevole da guardare in famiglia, senza dover seguire trame complesse o dinamiche accese. In questo senso, il palinsesto natalizio di Canale 5 sembra aver trovato il suo equilibrio, almeno sulla carta. Come sempre, sarà il pubblico a dare il verdetto definitivo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.